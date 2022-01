Dany Laferrière déménage à Grévin Paris

L’auteur Dany Laferrière fera son entrée au Musée Grévin de Paris, ou plutôt, c’est son double en cire que pourront admirer les visiteurs du célèbre musée parisien dès le 2 février prochain. Ce voyage fait suite à la fermeture de Grévin Montréal, où le personnage était exposé.

Photo courtoisie

On se rappelle que l’auteur avait pris part aux différentes étapes de fabrication de son double, représentant six mois de travail pour l’artiste sculpteur Claus Velte et les équipes des ateliers Grévin. Il avait lui-même choisi les vêtements de son sosie, qui se présente assit sur un fauteuil, tenant entre ses mains un livre de Borges, son écrivain favori.

Photo courtoisie

Dany Laferrière se retrouvera dans le décor du café littéraire, tout près de ses amis Jean d’Ormesson et Bernard Pivot. Le musée parisien célèbre d’ailleurs ses 140 années d’existence en 2022.