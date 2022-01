Internationaux d’Australie: le beau parcours de Shapovalov prend fin

Denis Shapovalov a frappé un mur nommé Rafael Nadal lors de son duel en quart de finale aux Internationaux d’Australie, lui qui s’est finalement incliné en cinq manches de 3-6, 4-6, 6-4, 6-3 et 3-6, dans la nuit de lundi à mardi.

Le Canadien ne semblait pas dans le coup au premier set, pour avoir été brisé dès le quatrième jeu. Il a même semblé déconcentré au début de la deuxième manche, lui qui a d’abord été impliqué dans une guerre de mots avec l’arbitre du match, avant de reprocher à son adversaire de prendre trop de temps avant de servir.

Néanmoins, la 14e raquette mondiale a été en mesure de lever son jeu d’un cran, sans toutefois parvenir à inquiéter l’Espagnol, qui occupe la cinquième position de l’ATP. Il a finalement été brisé au septième jeu, ce qui s’est avéré être décisif.

Le Canadien est prévenu à niveler la marque, mais a dû flancher lors de la cinquième et dernière manche où l’Espagnol a été décisif.

Les problèmes de «Shapo» avec les balles en mains se sont fait ressentir, lui qui n’a converti que 25 % de ses premières balles. Il n’a aussi remporté que 58 % des échanges quand sa première tentative était en jeu.

De plus, Shapovalov a réussi 20 as contre 5 doubles fautes, tandis que Nadal a réalisé 8 as contre 11 doubles fautes tout au long du match qui a duré 4 heures et 10 minutes.

Au prochain tour, celui qui tente d’ajouter un 21e titre du Grand Chelem à son palmarès affrontera le gagnant du duel opposant le français Gaël Monfils (20e) à l’Italien Matteo Berrettini (7e), mardi matin.