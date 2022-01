Le parc éolien Belle-Rivière entre en service

Les six plus grandes éoliennes installées à Saint-Gédéon, au Lac-Saint-Jean, sont entrées en service et ont commencé à fournir de l'électricité aux citoyens des environs.

Depuis le 31 décembre, les six éoliennes du parc Belle-Rivière fournissent l'électricité suffisante à Hydro-Québec pour alimenter l'équivalent de 2500 résidences.

Elles sont les plus grosses au Canada, actuellement. Le sommet de la pale est à 176 mètres du sol.

«Lorsqu'il y a des vents présents, elles produisent facilement leur 4 mégawatts qui est prévu dans la production de chaque éolienne», a spécifié le directeur général de la Coopérative de solidarité Val-Éo, Jean Lavoie.

Des équipes techniques continuent de les surveiller, mais tout se passe bien depuis trois semaines. «Il y a une période de rodage qui va durer de deux à six mois, a ajouté M. Lavoie. Après ça, les machines vont fonctionner de façon plus autonome.»

Dans le voisinage, le nouvel équipement semble être bien accueilli.

Inquiétude dissipée

Pierre Turcotte en a une devant et une autre derrière sa ferme dans le 3e rang. «On avait des craintes avec ce qu'on entendait parler», a exprimé ce producteur agricole.

Aujourd'hui, toutes ses inquiétudes se sont envolées. «On est allés à côté d'une. C'est sûr qu'elle n'était pas à pleine vitesse. Ça devrait être à demi vitesse. On était à côté et ça ne faisait pas de bruit du tout. Pour le visuel et en tant qu'agriculteur, le commentaire que j'ai du monde, c'est quand même très beau. L'autre utilité, c'est qu'on voit le sens des vents. Ça ne prend pas beaucoup de vents pour les faire virer», a observé Pierre Turcotte.

Et c’est le cas. «Elles doivent commencer à tourner autour de deux, trois, quatre km/h à peu près, a précisé Jean Lavoie. À pleine puissance, elle doit être atteinte autour de 20 à 25 km/h. S'il venait à avoir du vent trop fort, elle va se protéger elle-même. Elle va s'arrêter au besoin.»

Après ces premières semaines d’opération, le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon, est satisfait.

«Les gens aiment ça. C'est beau dans le décor et, le bruit présentement, moi, je n'ai pas eu de nouvelles comme quoi il y avait des inconvénients», a-t-il commenté.

Val-Éo va poursuivre ses études pour vérifier si le bruit ne cause pas de problèmes.

«Tout le monde nous en parle. Mon médecin à Chicoutimi me demande, les éoliennes comment ça va,» nous a expliqué Pierre Turcotte avec le sourire aux lèvres.

Il est impossible de les manquer en circulant sur la route 170. D’ailleurs, Saint-Gédéon aimerait profiter de cet intérêt.

«Question de tourisme, les gens se renseignent, a noté le maire. Ils veulent savoir des choses sur les éoliennes. Je pense que ça va être important que l'on puisse donner des renseignements aux gens qui viennent de l'extérieur. C'est quoi la hauteur des éoliennes? C'est quoi la grosseur? C'est quoi l'énergie qu'elles vont produire?»

Hébertville-Station, Saint-Bruno et Saint-Gédéon se partageront 176 000$ par année en redevances avec les revenus générés.

«On va pouvoir faire des choses avec un projet comme celui-là, surtout dans le communautaire», prévoit Émile Hudon.

Hydro-Québec a offert 300 mégawatts aux projets communautaires. Val-Éo et son partenaire Algonquin Power songent à ajouter des éoliennes, mais en tenant compte des citoyens et du paysage.

«Il ne faut pas créer une forêt d'éoliennes, non plus. Je pense qu'il faut rester dans quelque chose qui serait correct à l'œil, qui serait acceptable pour tout le monde», évalue Jean Lavoie.

Hydro-Québec attend les soumissions jusqu'en juillet 2022.