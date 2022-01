Le PIB du Québec en hausse en octobre

Le produit intérieur brut (PIB) réel du Québec a augmenté de 0,1 % en octobre, par rapport au mois précédent, après un repli de 0,3 % en septembre.

• À lire aussi: Omicron : l’économie en zone euro soulagée d’ici «quelques semaines»

La hausse du mois d’octobre s’appuie sur le niveau de production des industries de services qui a crû de 0,2 %, selon les données dévoilées mardi par l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ).

Ainsi, les services d’enseignement (+ 1,4 %), les services professionnels, scientifiques et techniques (+ 0,9 %) ainsi que les services immobiliers et services de location et de location à bail (+ 0,6 %) sont les secteurs ayant le plus contribué à la croissance en octobre.

Le secteur des administrations publiques a quant à lui reculé de 1 %, après une hausse de production de 1,1 % en septembre.

Par ailleurs, la production de biens a connu un recul de 0,1 %, après avoir reculé de 1,3 % en septembre. «Le repli en octobre s’explique notamment par la baisse de production du secteur de la fabrication (– 1,7 %), compensée en partie par des hausses dans les secteurs de la construction (+ 1,3 %) et des services publics (+ 1,9 %)», a noté l’ISQ.

Pour les dix premiers mois de l’année 2021, le PIB réel du Québec a été de 6,9 % supérieur à celui des mêmes mois de 2020. Selon les informations publiées par Statistique Canada, le PIB réel canadien aux prix de base a augmenté de 0,8 % en octobre 2021.

À VOIR AUSSI...