L’embauche du nouveau DG des Canucks confirmée

La Québécoise Emilie Castonguay aura bel et bien l’occasion de travailler sous l’égide de Patrik Allvin, car les Canucks de Vancouver ont confirmé mercredi son embauche à titre de directeur général.

• À lire aussi: Plafond de verre brisé à Vancouver

Le Suédois de 47 ans est ainsi le 12e homme à occuper ce poste dans l’histoire de la concession qui avait limogé Jim Benning ainsi que l’entraîneur-chef Travis Green plus tôt cette saison. Pour sa part, Castonguay a été nommée adjointe au DG lundi.

Photo courtoisie

Allvin a œuvré comme assistant aux côtés de l’actuel président des opérations hockey des Canucks, Jim Rutherford, lorsque celui-ci assumait les fonctions de DG des Penguins de Pittsburgh. D’ailleurs, l’Européen a œuvré avec le club de la Pennsylvanie pendant 16 ans, étant notamment responsable du recrutement amateur de 2017 à 2020.

«Je suis reconnaissant et heureux d’obtenir cette opportunité. J’aimerais remercier Jim et la famille Aquilini [propriétaire du club] de croire en moi, a affirmé Allvin par voie de communiqué. Diriger une formation de la Ligue nationale au Canada constitue un honneur et bâtir une équipe championne à Vancouver est l’objectif. Jim a mis en place un groupe diversifié et talentueux en matière d’opérations hockey. Je vais travailler étroitement avec tous ses membres pour construire une équipe dont les partisans seront fiers et qui bataillera pour la coupe Stanley.»

«Patrik et moi avons travaillé ensemble sept ans et je pense qu’il sera un excellent DG. Il a remporté trois coupes Stanley et possède de l’expérience à tous les niveaux. Il est intelligent, planche fort, prend des décisions judicieuses», a ajouté Rutherford.

Maintenant dirigé par l’instructeur-chef Bruce Boudreau, Vancouver se trouve au septième rang de la section Pacifique avec 41 points.

À VOIR AUSSI