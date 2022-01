Morgan Rielly, un défenseur «étoile»?

Depuis quelques années, plusieurs doutes persistent au sujet de la place de Morgan Rielly parmi les défenseurs élites de la Ligue nationale. Le principal intéressé ne se soucie pas trop de ce débat.

«Je ne sens pas que je suis sous-estimé. Je suis plutôt à l’aise avec là où je me trouve, a indiqué le patineur des Maple Leafs, au terme de l’entraînement des siens, mardi. Je suis simplement heureux de faire partie de cette équipe et je crois que nous avons tous un rôle dans le vestiaire, nous devons tous le comprendre et l’exploiter de notre mieux.»

L’athlète de 27 ans a été interrogé à ce sujet, trois jours après la victoire de 3 à 1 des siens contre les Islanders de New York, alors qu’il avait amassé deux mentions d’aide. En conférence de presse au terme de ce match, John Tavares avait encensé l’arrière de la formation torontoise en mentionnant qu’il était «l’un des meilleurs défenseurs avec qui il avait joué» et qu’il était encore «un peu trop ignoré, malgré tout ce qu’il accomplit».

Mitch Marner avait aussi défendu son coéquipier en affirmant que c’était de la «folie» qu’il n’ait jamais participé à un seul match des étoiles.

«[Les gars] de notre équipe sont unis, a ajouté Rielly. Mitch n’a été qu’à un seul [match des étoiles], c’est tout autant surprenant. Il y a plusieurs excellents joueurs dans notre équipe, dans notre section et partout dans la ligue qui le mériteraient tout autant, alors je ne le prends pas de manière personnelle. J’essaie simplement d’être la meilleure version de moi-même. Je suis assez occupé avec ça, donc je ne me soucie pas du reste.

«Que ce soit moi, Auston [Matthews], Mitch, John ou William [Nylander], nous voulons simplement être la meilleure version de nous-mêmes. C’est la même chose pour tous les autres joueurs de la formation.»

Rielly est en voie de connaître l’une de ses meilleures campagnes en carrière, lui qui compte déjà 33 points en 38 matchs, ce qui lui confère le septième rang des meilleurs pointeurs chez les défenseurs de la Ligue nationale, avant les matchs prévus en soirée.

Rasmus Dahlin, des Sabres de Buffalo, et Victor Hedman, du Lightning de Tampa Bay, lui ont été préférés pour représenter la section Atlantique à la prochaine édition du match des étoiles.