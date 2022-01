Peu de changements au projet de tramway, mais des efforts pour réduire les coûts supplémentaires

Malgré sa volonté exprimée en campagne électorale, le maire n'a pas pu apporter de grands changements aux éléments majeurs du tramway tels que la plateforme, l'alimentation par fils aériens et les coûts, mais son administration tentera de réduire de 70 millions $ les coûts supplémentaires de 600 millions $ anticipés.

Les membres du Bureau de projet du tramway ont présenté mardi un état des lieux du projet. Le maire Marchand avait promis cet exercice dans un souci de «transparence» envers la population.

Le Bureau de projet a confirmé qu’en date de décembre 2021, des coûts de 600 millions $ supplémentaires étaient prévus, portant le projet à 3,965 milliards $. Cela en raison de la pandémie, de la tendance inflationniste et de la pénurie de main-d’œuvre. «L’évolution du marché place une pression sur les coûts du projet», a insisté le directeur du Bureau de projet, Daniel Genest. Le maire a demandé un «effort de rationalisation», afin de réduire de 70 millions $ cet écart.

Fils électriques

Les spécialistes ont expliqué que la technologie de l’alimentation par fils aériens était la plus adaptée pour Québec. Le maire avait exprimé la volonté de les retirer du paysage si possible. Or, les fils aériens sont les plus fiables en hiver et les plus performants dans les pentes. Ils sont donc les mieux adaptés au climat et à la topographie de Québec. Une alimentation par le sol est inadéquate pour Québec en raison des accumulations de neige et de glace, a indiqué Éric Le Hir, de Systra. Quant aux batteries «embarquées», il s’agit d’une nouvelle technologie qui n’a pas encore fait ses preuves. «Si un soumissionnaire nous fait une démonstration qu’il a une technologie de batterie embarquée qui fonctionne, on va être à l’écoute», a indiqué M. Genest.

Plateforme

Quant à la plateforme, dont le maire voulait réduire l’impact dans les quartiers, le Bureau de projet a maintenu la situation telle qu’elle était. On a expliqué que celle-ci serait surélevée sur 25 % du tracé, pour des questions de sécurité. Sur René-Lévesque, qui cause des inquiétudes dans la population, Benoît Carrier, du Bureau de projet, a indiqué qu’il était déjà prévu d’augmenter les traverses piétonnes et de conserver 100 % des traverses automobiles. Cependant, plusieurs virages à gauches interdits ont été maintenus, toujours pour des questions de sécurité.

«Le grand élément qui a changé, c’est le désir d’aller à la rencontre des citoyens et de prendre le temps de bien expliquer les choses», a mentionné M. Genest. Il a concédé que les efforts de communications n’étaient pas faciles, en temps de pandémie.

Le maire a spécifiquement demandé au Bureau de projet d’aller à la rencontre des citoyens pour expliquer les tenants et aboutissants du projet, dans une volonté de dialogue, pour entendre aussi ce qu’ils souhaitent pour leur quartier, a expliqué Daniel Genest.

