Retour progressif du courant en Asie centrale après une gigantesque panne

L’électricité revenait progressivement mardi dans les trois pays d’Asie centrale affectés par une gigantesque panne accidentelle d’origine encore inconnue, qui a frappé des millions d’habitants et provoqué d’importantes perturbations des infrastructures.

«L’approvisionnement en électricité a repris dans tout le Kirghizstan après une panne de courant à grande échelle», a annoncé à l’AFP une porte-parole du ministère de l’Énergie dans l’après-midi, après plusieurs heures de panne.

Le ministère ouzbek a pour sa part indiqué que «l’approvisionnement en électricité des régions du pays est en train d’être progressivement rétabli».

Au Kazakhstan également, des journalistes de l’AFP ont constaté le retour de l’électricité dans la ville d’Almaty, la situation dans d’autres centres urbains du sud du pays demeurant inconnue.

Une grande partie d’Almaty, capitale économique du Kazakhstan, s’est retrouvée sans électricité vers midi heure locale (06H00 GMT), de même que la capitale de l’Ouzbékistan, Tachkent, et celle du Kirghizstan, Bichkek. La capitale kazakhe Nur-Sultan, reliée à un réseau différent, n’a pas été affectée.

Selon des médias et les autorités, les coupures ont également affecté de larges pans des provinces dans les trois pays.

L’interdépendance électrique des trois pays est très élevée du fait d’un réseau régional hérité de l’ère soviétique.

Et malgré des investissements dans leurs systèmes énergétiques depuis leur indépendance il y a trois décennies, ces trois ex-républiques soviétiques connaissent régulièrement des coupures d’électricité, parfois graves.

AFP

Panne de la décennie

Le ministère ouzbek de l’Énergie a déclaré que cet incident était lié à un accident survenu sur le réseau du Kazakhstan.

«Le réseau énergétique d’Ouzbékistan, qui est connecté au réseau énergétique unifié, a été endommagé à la suite d’un accident qui a entraîné des changements soudains de tension et de fréquence sur 530 lignes (provenant) du Kazakhstan», a-t-il précisé.

Ces coupures sont dues à «un accident affectant le réseau énergétique régional», a indiqué le ministère kirghiz de l’Énergie à l’AFP, sans davantage de précisions.

Kegoc, la société kazakhe d’électricité, a fait état d’une «surcharge électrique», sans expliquer l’origine de l’anomalie.

Des aéroports ont été perturbés dans toute la région, celui de Tachkent cessant de faire décoller des vols un temps et l’aéroport international de Manas à Bichkek réduisant son activité et se tournant vers une source d’électricité de secours.

Toujours à Bichkek, les coupures d’électricité ont entraîné l’arrêt des stations de pompage, ce qui affectait la distribution d’eau courante.

Le métro de Tachkent, le plus important de la région s’est également arrêté, a constaté un journaliste de l’AFP.

Dans une station de ski près de Tachkent, près de 80 skieurs bloqués sur les téléfériques ont dû être secourus, selon les agences russes.

AFP

La crypto, gouffre d’énergie

Dans les pays d’Asie centrale, les réseaux énergétiques ont souffert d’une importante sècheresse estivale qui a affecté la capacité hydroélectrique au Kirghizstan, gros producteur régional.

D’autre part, le boum de la production («minage») de cryptomonnaies dans la région, en particulier au Kazakhstan, a accru la demande d’électricité, entrainant des tensions sur le réseau.

Cet essor est dû à l’interdiction de cette activité en Chine voisine, ainsi qu’à une flambée des cryptomonnaies telles que le bitcoin.

Selon Sergueï Kondratiev, expert du think tank russe Institute for Energy and Finance, la panne de mardi est la plus importante de la région «depuis au moins une décennie».

«La raison principale de ces accidents est le manque de coordination des services de répartition», a-t-il indiqué à l’AFP.

Les pays d’Asie centrale ont un système énergétique unifié conçu à l’époque soviétique pour optimiser les coûts, explique-t-il. «Mais depuis vingt ans, tous ces pays prennent des décisions en fonction de leurs intérêts».

Or, «l’interaction des services de répartition des trois pays est nécessaire, car un problème non résolu en quelques minutes peut provoquer une panne», selon cet expert.

A l’automne dernier, plusieurs pays d’Asie centrale avaient déjà connu d’importantes coupures, illustrant la vétusté et l’interdépendance des réseaux électriques.

La population des cinq pays d’Asie centrale a en outre connu une forte augmentation ces trente dernières années, passant de 51 à 75 millions.