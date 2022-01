Trois écoles fermées à cause de la COVID-19

Trois écoles étaient fermées et quelque 30 000 élèves absents à cause de la COVID-19, vendredi, selon le plus récent bilan du ministère de l’Éducation.

«À ce jour, nous faisons mieux que l’Ontario», a tweeté le ministre Jean-François Roberge, mardi.

Sur les quelque 3000 que compte le Québec, trois écoles étaient fermées vendredi.

Selon nos informations, il s’agirait d’établissements privés.

Ces trois fermetures représentent donc 0,1% des écoles du Québec. En comparaison, 0,33% des écoles primaires et secondaires étaient fermées en Ontario lundi.

Voici les données préliminaires en lien avec les classes et écoles fermées ainsi que les taux d’absentéisme (élèves et personnel). À ce jour, nous faisons mieux que l’Ontario. Bravo à tous. Régulièrement, nous rendrons publiques les mises à jour de ces données dès que possible. pic.twitter.com/L32IhszjQy — Jean-F. Roberge (@jfrobergeQc) January 25, 2022

Le bilan diffusé mardi révèle également que plus de 31 000 élèves (2,3%) étaient absents vendredi en raison du virus, qu’ils aient ou non reçu un résultat positif.

Du côté du personnel scolaire, près de 3000 personnes étaient absentes, si on compte les enseignants et les autres employés (1,25%).

Une seule interruption de service – c’est-à-dire une classe dont les élèves ne pouvaient suivre leurs cours ni en présence ni à distance – a été rapportée.

Ces données sont toutefois partielles, car il s’agit du premier coup de sonde qu’effectue le ministère depuis que Québec a changé sa façon de surveiller les cas de COVID-19, explique Florent Tanlet, attaché de presse du ministre. Le taux de réponse des écoles était de 70% au public et de 85% au privé.

Au moment de publier, les trois écoles fermées n’avaient pu être identifiées.

Contactées par Le Journal, la Fédération des établissements d’enseignement privés et l’Association des écoles juives ont répondu qu’à leur connaissance, aucune de leurs écoles n'était fermée. L’Association des écoles privées du Québec n’a pas répondu à notre demande.

