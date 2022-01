Un don de 1 million $

Photo courtoisie

La Faculté de droit de l’Université Laval vient de recevoir, pour la première fois de son histoire, un don individuel de 1 million de dollars. Après 42 ans de carrière comme professeur, Jacques Deslauriers (photo) est devenu ainsi le donateur individuel le plus généreux de la Faculté et s’inscrit parmi les donatrices et donateurs d’exception de la Fondation de l’Université Laval. Professeur émérite et homme engagé, Jacques Deslauriers a su transmettre sa passion pour le droit civil québécois à toute une génération. Professeur retraité depuis 2013, son expertise et la qualité de son enseignement ont été maintes fois reconnues par la communauté universitaire et professionnelle. Ses implications lui ont d’ailleurs valu de prestigieuses récompenses. Destinée à son Fonds éponyme, cette remarquable contribution encouragera les étudiantes et étudiants de la Faculté de droit par l’entremise de programmes de bourses, soutiendra la recherche et la tenue d’activités pédagogiques, de formation et de perfectionnement et perpétuera la mise à jour des œuvres publiées par monsieur Deslauriers.

Le restaurant du Monastère des Augustines, situé dans les ailes anciennes du monastère de L’Hôtel-Dieu de Québec, est présentement en rénovation afin d’offrir aux invités en séjour un concept de restauration innovateur qui place l’alimentation consciente, le ressourcement et l’éducation au cœur de leur expérience. Le Vivoir (le nom du restaurant) inclura des espaces de lecture, de création et d’ateliers culinaires (prochainement offerts), ainsi qu’une boutique et un comptoir de service. Le lieu, complètement rénové et agrandi, sera propice à la détente, aux échanges et à l’intériorisation. L’intégration d’artéfacts ainsi que le choix des couleurs et des matériaux ont été pensés afin de mettre en valeur le patrimoine des Augustines. Muséologie et rappels historiques seront ainsi intégrés au décor et aux outils éducatifs en santé globale. Cours, ateliers et tables rondes avec les chefs seront au rendez-vous.

M. Bruno Caron de la Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) a annoncé récemment la nomination de Me Dominic Dugré (photo de gauche) à titre de directeur général de l’organisme. Marc Plourde (photo de droite), embauché à la FPQ en 1999 et qui a successivement occupé les postes de directeur adjoint (2000), de directeur général (2004) et de président-directeur général (depuis 2008), continuera d’assumer les fonctions de président exécutif et sera chargé de certains dossiers stratégiques pour l’industrie. Il participera aussi à assurer une transition complète de ses fonctions avec Dominic Dugré. Ce dernier occupe les fonctions de conseiller juridique à la FPQ depuis 2000 et celle de secrétaire général depuis 2007.

Le 25 janvier 1946. Un violent incendie se déclare dans le magasin de Meubles Légaré situé aux coins des rues Saint-Dominique et Saint-Aimé à Jonquière au Saguenay. Il dévaste une dizaine de grands magasins et d'autres petits établissements de Jonquière, causant des pertes estimées à 600 000 $.

René-Charles Dion Angelil (photo), fils de Céline Dion et René Angelil, 21 ans...Andrée Watters, chanteuse rock (country-rock), 39 ans...Alicia Keys, chanteuse américaine, 41 ans...Charlène Lynette Wittstock, son Altesse sérénissime la Princesse Charlène de Monaco, princesse consort, 44 ans...Mario Brunetta, ex-gardien de but de la LNH (1987-90) Nordiques), technicien en architecture, 55 ans...Chris Chelios, ex-défenseur de la LNH, avec le Canadien de 1983 à 1990, 60 ans...Claude Mailhot, ex-commentateur au Réseau des sports (RDS), 74 ans.

Le 25 janvier 2017 : Benoît Aubin (photo), 68 ans, journaliste émérite et chroniqueur au Journal de Québec et Journal de Montréal... 2018 : Tommy Banks, 81 ans, pianiste, chef d’orchestre, arrangeur, compositeur et sénateur canadien... 2017 : Mary Tyler Moore, 80 ans, actrice américaine The Mary Tyler Moore Show... 2017 : Marcel Prudhomme, 82 ans, ex-sénateur et ex-député de la circonscription de Saint-Denis... 2016 : Denise Duval, 94 ans, soprano française... 2015 : Demis Roussos, 68 ans, chanteur grec... 2014 : Vincent Joly, 83 ans, annonceur à Radio-Canada Québec... 2013 : Martial Asselin, 88 ans, avocat, sénateur et homme politique québécois... 2013 : Normand Corbeil, 56 ans, compositeur québécois... 2013 : John Wood, 62 ans, kayakiste canadien, médaillé d’argent olympique en 1976... 2011 : Audrey Best, 50 ans, l’ex-épouse de Lucien Bouchard... 2006 : Claude Gosselin, homme d’affaires de Lévis... 1990 : Ava Gardner, 67 ans, actrice surnommée à Hollywood la plus belle femme au monde.