Une gardienne d’enfants de Québec acquittée d’avoir secoué un bébé

La gardienne d’enfants Nathalie Leclerc a été acquittée des accusations de voies de fait grave et de négligence causant des lésions qui pesaient contre elle après qu’une mère de famille ait récupéré chez elle son bambin «dans un état de conscience altéré» et souffrant de saignements intracrâniens.

Le tribunal a conclu que la couronne n’était pas parvenue à démontrer que la gardienne pouvait être responsable de l’état du jeune enfant qui était âgé de 11 mois en novembre 2016, «hors de tout doute raisonnable».

Le juge Jean Asselin a affirmé que la cour ne pouvait écarter les arguments d’un expert de la défense qui venaient jeter un doute sur la théorie de la couronne.

Le Dr Guillaume Sébire avait témoigné que les hématomes observés au cerveau de l’enfant avaient été causés par une condition médicale préexistante, soit une possible hydrocéphalie externe, et non par un syndrome du bébé secoué. Selon les prétentions de l’expert, la trajectoire de croissance du périmètre crânien de l’enfant «lançait un signal d’alarme» sur une possible macrocranie, et ce, même après l’incident, a cité le juge Asselin.

Ce doute fut suffisant pour libérer l’accusée de 47 ans des deux charges auxquelles elle faisait face.

Plus de détails à venir...