Urban Meyer a détesté son expérience avec les Jaguars

L’ancien entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville Urban Meyer est revenu sur ses difficultés lors de son bref passage à la barre de l’équipe floridienne.

«Il s’agit de la pire expérience que j’ai connue dans mon parcours professionnel», a-t-il déclaré lundi durant son passage à la baladiffusion «Don’t @ Me With Dan Dakich».

«Je suis passé par une phase dépressive où je regardais le plafond et je me disais : "est-ce que nous faisons tout en notre possible?". Je croyais vraiment que nous avions une formation en mesure de remporter des matchs. Je pense que nous n’avons tout simplement pas fait du bon travail».

Meyer a été embauché par les Jaguars en janvier 2021 après avoir connu passablement de succès au niveau universitaire avec Ohio State et l’Université de la Floride. Il n’a toutefois été en poste que pour 13 parties de la saison 2021, ayant été congédié le 16 décembre. Sous sa gouverne, le club de Jacksonville a maintenu un dossier de 2-11.

Les «Jags» ont complété leur campagne avec un bien mauvais dossier de 3-14 et ils ont raté les éliminatoires pour une quatrième saison de suite.

Plusieurs scandales

Même si le règne de Meyer à Jacksonville a été court, il n’a pas été de tout repos.

En juillet, l’entraîneur de 57 ans a reçu une amende de 100 000 $ pour avoir enfreint les règles du circuit Goodell concernant les entraînements. Trois mois plus tard, après une défaite des siens, Meyer est resté dans la région de Columbus et s’est retrouvé au cœur d’une controverse. Meyer a passé une soirée dans un restaurant qu’il possède et des vidéos de lui dansant lascivement avec une femme - qui n’est pas son épouse - ont fait surface sur le web.

Le propriétaire des Jaguars, Shahid Khan, a par la suite déclaré que son instructeur avait eu un comportement «inexcusable» et qu’il devait «regagner sa confiance et son respect».

En décembre, le botteur Josh Lambo a donné le coup de grâce à Meyer en l’accusant de lui avoir donné des coups de pied à la jambe pendant un exercice tenu en août. Au lendemain de ses accusations, l’entraîneur a été congédié.

Meyer a toutefois profité de la tribune qui lui était offerte pour nier avoir violenté l’ancien botteur des Jaguars.

«Je n’ai certainement pas fait ça. [...] Je l’ai peut-être tapé du pied... mais donner un coup de pied à quelqu’un? Franchement!»

