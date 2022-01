Antonio Brown envisage de poursuivre les Buccaneers

L’ex-receveur de passes des Buccaneers de Tampa Bay Antonio Brown a indiqué mardi avoir l’intention de poursuivre son ancienne équipe en justice pour diffamation et pour fin de contrat injustifiée au début du mois.

Le 2 janvier, lors d’un match contre les Jets de New York, Brown a tout bonnement décidé de quitter le terrain torse nu et de ne jamais revenir. Les «Bucs» ont mis fin à leur association avec le footballeur de 33 ans quatre jours plus tard.

Brown estime désormais qu’il était trop blessé pour continuer à jouer et que l’entraîneur-chef Bruce Arians n’a pas voulu l’écouter. L’athlète controversé souhaiterait ainsi poursuivre les Buccaneers afin de rembourser les frais de son opération à la cheville, mais aussi de déposer un grief en diffamation au civil, puisque l’équipe aurait prétendu qu’il avait «eu un épisode de santé mentale», a-t-il expliqué mardi à l’émission «Real Sports with Bryant Gumbel», sur les ondes de HBO.

L’avocat de Brown, Sean Burstyn, a déclaré que la réputation de son client avait été entachée par l’organisation de Tampa Bay, qui laisse croire que le joueur n’est «pas apte à faire du bon travail sur le terrain».

«Traîner les gens dans la boue et jouer avec leur santé mentale, vous savez, c’est injuste et malheureux», a expliqué Brown, qui dit vouloir «beaucoup, beaucoup d’argent» des Buccaneers.

Le soir même de l’incident du 2 janvier, Arians avait été plutôt respectueux dans ses commentaires d’après-match. «C’était plutôt difficile. Je lui souhaite du bonheur. J’espère qu’il trouvera de l’aide s’il en a besoin. C’est très dur pour moi parce que je tiens à lui.»

À sa deuxième saison en Floride, Brown a disputé sept rencontres, captant 42 ballons pour des gains de 545 verges et quatre touchés.

