CHOUINARD

Henriette Lajeunesse



À Québec, le 22 janvier 2022, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Henriette Lajeunesse, épouse de monsieur Arthur Chouinard. Fille de feu madame Lucia Verreault et de feu monsieur Émile Lajeunesse, elle était native de Saint-Tite-des- Caps et demeurait à Québec.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Saint-Tite-des-Caps. Madame laisse dans le deuil son époux monsieur Arthur Chouinard; ses enfants: Nicole (Alexandre Morin), Marlène (Denis Poirier), Stéphane (Sylvie Maranda), Sébastien (Caroline Petit); ses petits-enfants: Jimmy, Kevin et Paméla, Genathan (Nicolas) et Roxanne (Jean-Philippe), Samuel, Anne-Sophie, Zachary et Anthony; ses quatre arrière-petits-enfants: Lucas, Megan, Brandon et Mélodie; ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Lajeunesse et Chouinard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du J 5000 de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com. La direction des funérailles a été confiée à la maison :