Ça se trouve où, la confiance en soi?

Je suis la mère de trois enfants que j’ai eus avec un homme dont je me suis séparée. La pandémie a eu raison du peu de patience qu’il me restait pour l’endurer. Ce sont mes enfants, en fait, qui m’ont plus ou moins forcée à poser un geste aussi radical que de fuir un foyer dans lequel eux-mêmes ne mettaient plus les pieds parce qu’ils avaient décidé de rompre avec un père inadéquat.

Après quelques mois dans une maison pour femmes en difficulté, ma mère m’a accueillie chez elle. Ce n’est pas l’idéal de se retrouver chez sa mère rendue à mon âge, mais comme mon salaire ne me permet pas de me louer quelque chose de décent et que mon mari fait tout pour ralentir le processus de divorce, c’était la seule issue qu’il me restait, vu que mes enfants me soutiennent bien sur le plan psychologique, mais ne peuvent rien pour moi sur le plan financier.

Je me suis séparée en sachant très bien que c’était ce qu’il fallait que je fasse, mais maintenant, je ne parviens pas à voir les bons côtés de mon geste, à part le soulagement de ne plus entendre mon mari me crier après. Mais ça faisait tellement d’années que je l’entendais que j’avais fini par lui devenir imperméable, et je commence à me demander si ça ne serait pas mieux que je retourne avec lui, tellement je me sens mal dans ma peau sans lui.

Ma fille dit que je manque de confiance en moi pour me sentir comme ça face à un homme qui ne m’a jamais appréciée à ma juste valeur et qui me méprisait en même temps qu’il me disait qu’il ne pouvait pas vivre sans moi. Mes enfants ne veulent pas entendre parler que je retourne vivre avec lui. Je veux bien, mais je fais quoi, en attendant, pour trouver des raisons d’aimer ma nouvelle vie ?

Anonyme

Vous travaillez à vous reconstruire. La confiance en soi se bâtit au fil des ans, mais se détruit aussi au fil des ans, au contact de personnalités destructrices comme me semble l’avoir été votre mari. À force de se faire dire qu’on ne vaut rien, on finit par le croire. Il faut donc désormais développer en vous la conscience du contraire.

Vous avez des valeurs et il faut les faire connaître à votre entourage pour qu’on sache qui vous êtes et qu’on vous aime telle que vous êtes. Vos enfants ont raison de vouloir vous empêcher de retourner auprès d’un être qui a mis toutes ces années à détruire votre nature profonde, pour faire de vous une femme dépourvue d’identité. Demandez les conseils de la maison pour femmes qui vous a accueillie pour vous aider à vous reconstruire. Sachez aussi qu’en librairie, il existe plusieurs bons livres qui pourraient vous guider dans cette démarche. Si vous voulez sincèrement vous reconstruire, vous le pouvez.