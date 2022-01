Équipe nationale canadienne: ils sont à surveiller

On fait beaucoup l’éloge de la génération actuelle de l’équipe nationale canadienne et chaque fois, ça commence par le nom d’Alphonso Davies, mais il ne faut pas ignorer d’autres jeunes joueurs qui occupent bien plus que des rôles de soutien. Et ils auront la chance de se faire valoir lors des trois prochains matchs puisque Davies sera absent. Et les partisans montréalais en connaissent deux sur le lot.

• À lire aussi: Trois matchs sans Davies

• À lire aussi: Une journée noire

Jonathan David

Photo AFP

Attaquant | 21 ans

Derrière Cyle Larin, qui a inscrit 22 buts en 44 matchs avec l’équipe nationale, Jonathan David monte en flèche. Il n’a que 21 ans et après avoir marqué 30 buts en 60 matchs avec la Gantoise en Belgique, il a été transféré en Ligue 1 française pour une somme de 27 millions d’euros (38,74 M$ CAD). Avec Lille, une équipe de milieu de peloton (10e) en Ligue, il a déjà inscrit 12 buts cette saison et vient tout juste d’être dépassé au sommet des marqueurs du circuit, mais il est toujours devant des gros noms comme Kylian Mbappé, Neymar Jr et Lionel Messi.

Tajon Buchanan

Photo AFP

Milieu | 22 ans

Après trois saisons avec le Revolution de la Nouvelle-Angleterre en MLS, il vient d’être transféré à Club Bruges, en Belgique. C’est un ailier dynamique qui déséquilibre énormément l’adversaire dans son couloir par sa grande vitesse et son étonnante mobilité. De plus, il possède une intelligence de jeu supérieure à la moyenne, ce qui lui permet souvent d’avoir un coup d’avance sur ses adversaires.

Richie Laryea

Photo AFP

Milieu | 27 ans

Il n’est plus jeune, mais c’est réellement cette année qu’il a émergé au sein du programme canadien. On aime le détester parce qu’il est très rugueux et qu’il a le don d’entrer sous la peau de ses adversaires. Ce n’est pas le plus talentueux de la bande, mais c’est malgré tout un joueur essentiel en raison de sa présence physique qui est toujours à la limite de l’acceptable. Il vient d’être transféré du Toronto FC à Nottingham Forest en seconde division anglaise.

Alistair Johnston

Photo AFP

Défenseur | 23 ans

La nouvelle acquisition du CF Montréal s’est fait un nom avec le Canada. C’est un défenseur intelligent, fluide et juste assez abrasif qui est capable de dénouer des situations serrées en plus d’offrir une bonne première passe pour lancer l’équipe vers l’avant. Toujours très juste dans ses interventions, il a aussi le don de revenir de nulle part pour sauver des situations difficiles.

Kamal Miller

Photo Ben Pelosse

Défenseur | 24 ans

En seulement une saison avec le CF Montréal, il s’est forgé une réputation de défenseur solide et fiable, ce que l’on voit aussi quand il revêt le maillot rouge du Canada. Même s’il possède une certaine force brute, Miller joue avec une élégance indéniable et une assurance apaisante pour ses coéquipiers. Il sait être précis, voire chirurgical, dans ses interventions, ce qui limite de beaucoup le danger. Son jeu fluide entre la défense et l’attaque est un plus pour la brigade canadienne et à seulement 24 ans, il présente déjà des qualités de leader dignes d’un vétéran.