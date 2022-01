Coût de la vie: voici pourquoi des aînés n’ont pas encore reçu leur prestation

Plusieurs personnes, particulièrement des aînés, n’ont toujours pas encore reçu la prestation exceptionnelle du gouvernement pour la hausse du coût de la vie.

Si vous êtes un aîné de 70 ans et plus, que vous recevez le crédit d’impôt pour le soutien aux aînées et que vous vous qualifiez pour la prestation exceptionnelle, il est possible que vous n’ayez reçu qu’une partie du montant auquel vous avez droit.

C’est que les aînés vont recevoir une bonification supplémentaire dans leur remboursement d’impôts au printemps, explique notre journaliste Pierre-Olivier Zappa.

Cela est dû au fait qu’un autre crédit d’impôt – celui pour le soutien aux aînés – sera bonifié. Ce dernier permettra à une personne âgée de toucher jusqu’à 400 $. Ainsi, un couple pourrait toucher jusqu’à 800 $.

Rappelons que la prestation exceptionnelle pour la hausse du coût de la vie peut atteindre 400 $ en fonction de votre revenu annuel et de votre état civil.

