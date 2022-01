Défaite contre Medvedev: Auger-Aliassime est passé si près...

Le Québécois Félix Auger-Aliassime est passé près de créer la surprise en quart de finale des Internationaux d’Australie, mercredi à Melbourne, mais son rival Daniil Medvedev n’a jamais abandonné après avoir échappé les deux premières manches et est revenu de l’arrière pour accéder au carré d’as.

Deuxième joueur mondial, le Russe a triomphé 6-7 (4), 3-6, 7-6 (2), 7-5 et 6-4, ayant besoin de plus de 4 h 30 min pour disposer de la neuvième tête de série du tournoi. Dans ce duel momentanément interrompu par la pluie, le temps de fermer le toit du stade, Auger-Aliassime a eu l’occasion d’en finir au quatrième set, mais son opposant a sauvé une balle de match pour éventuellement prolonger les hostilités.

À la dernière manche, le gagnant a réalisé le bris pour prendre les devants 2-1 et ne plus regarder en arrière malgré les beaux efforts d’Auger-Aliassime, qui, avec un bandage sur la cheville droite, a eu une chance de briser au huitième jeu et deux autres au dernier.

Medvedev a ainsi réalisé le même exploit qu’au deuxième tour de Wimbledon l’an passé. Il avait également comblé un retard de deux sets, défaisant le Croate Marin Cilic. Il compte également quatre gains en autant de sorties en carrière face au Canadien.

En demi-finale, le vainqueur croisera le fer avec le Grec Stefanos Tsitsipas, quatrième mondial, qui a défait sans grande difficulté l’Italien Jannik Sinner (10e).

