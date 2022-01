Dépassements des coûts du tramway: de l’ouverture à Québec et Ottawa

Les demandes de Bruno Marchand pour le partage des dépassements de coût du tramway ont reçu un accueil prudent des gouvernements supérieurs, mercredi. Québec et Ottawa se disent prêts à participer, mais évitent de prendre des engagements fermes.

En faisant l’état des lieux du tramway mardi, le maire Marchand a confirmé que la facture a bondi de 600 millions $, auxquels la Ville de Québec espère retrancher 70 millions par un effort de rationalisation.

Il réclame que les 530 millions $ restants soient divisés entre le provincial (50%), Ottawa (40%) et la Ville (10%).

En marge d’une conférence de presse mercredi, la vice-première ministre Geneviève Guilbault a promis que son gouvernement sera «au rendez-vous» pour aider à éponger la facture, sans se commettre sur un montant.

«J’ai entendu comme vous le souhait qu’a formulé le maire [...] Ce sont des discussions qu’on va avoir en privé, on va terminer de négocier tout ça, de s’arranger entre nous et on vous reviendra rapidement», a-t-elle expliqué.

Elle a rappelé du même souffle que son gouvernement s’est «déjà montré ouvert [...] à contribuer à une hauteur peut-être supplémentaire au tiers qui est prévu actuellement pour la portion dépassements de coûts».

Possible à Ottawa

Aussi présent lors de la conférence de presse, le ministre fédéral Jean-Yves Duclos a ouvert toute grande la porte à un financement de l’ordre de 40 %, mais a dit être dans l’attente d’une demande formelle de Québec.

Les programmes existants prévoient un soutien fédéral de cette hauteur, mais il faut d’abord «laisser le temps au gouvernement du Québec de formuler au gouvernement canadien une proposition de financement des coûts additionnels», affirme-t-il.

À la suite de quoi le gouvernement Trudeau donnera «toute l’attention nécessaire à cette demande éventuelle», a-t-il promis.

«Un excellent signal» et une «excellente nouvelle», a analysé Mme Guilbault.

Plusieurs facteurs

La facture du tramway a grimpé dans les derniers mois en raison notamment de l’inflation, de la volatilité du marché immobilier et de l’année de retard causée par l’échec du premier processus d’approvisionnement.

L’entente signée avec le maire Labeaume le printemps dernier, à la suite du dernier changement de tracé, prévoyait un partage des dépassements des coûts à parts égales entre la ville, le fédéral et le provincial, soit un tiers chacun.

Un montage «inéquitable» que la Ville a accepté «à son corps défendant», car c’était la seule issue, avait plus tard dénoncé Régis Labeaume dans ses derniers jours à la mairie.

