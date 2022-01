Gangs de rues, fusillades et proxénétisme: il y a urgence de resserrer les conditions de remise en liberté pour sécuriser nos villes

En tant que policiers retraités du Service de police de la Ville de Montréal et faisant partie d’une communauté de citoyens préoccupés par la situation actuelle, nous proposons des actions aux dirigeants politiques afin de reprendre le contrôle de la violence armée, principalement dans les rues de Montréal.

Toutes les exactions armées sont extrêmement préoccupantes dans une métropole comme la nôtre. Présentement, elles sont le fruit des gangs de rue avec le concours des différentes souches du crime organisé. Elles sont d’autant plus préoccupantes que, depuis le début de 2021, elles ont causé la mort de 4 jeunes victimes innocentes: Meriem Boundaoui, Jannai Dopwell-Bailey, Thomas Trudel et, en début d’année 2022, celle de Amir Benayad. Une adolescente et 3 adolescents. Quatre jeunes fauchés dans la fine fleur de l’âge et qui avaient toute la vie devant eux.

Il ne faut certainement pas attendre que la situation devienne hors de contrôle comme celle de Toronto. En effet, la métropole ontarienne compte, bon an mal an, environ 450 fusillades, étant majoritairement l’œuvre des gangs de rue. Le désengagement policier est une réalité et il est en grande partie causé par des idéologues qui répandent, sur les policiers, des amalgames nuisibles à la société.

Afin d’améliorer et de renforcir le contrôle des membres de gangs de rue et du crime organisé, il faut absolument raffermir les conditions entourant les différentes actions légales et applicables envers ces individus.

Plusieurs pistes de réflexion s’offrent à nous.

Nous proposons au gouvernement fédéral de reconsidérer les enjeux légaux suivants:

La loi C-75 promulguée le 21 juin 2019. Elle modifie le Code criminel et, entre autres, la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents et d’autres lois qui permettent aux criminels, qui profitent de ce laxisme, de rester en liberté en attente de leurs procès.

Préciser que le principe de retenue, inhérent à la loi C-75, ne devrait être utilisé que pour des crimes mineurs ou contre la propriété. Des nouveaux principes de protection accrue du public et de dissuasion pourraient être utilisés lors d’arrestation et/ou de remise en liberté qui concernent le port et/ou l’utilisation d’armes à feu, et les crimes violents contre la personne. La détention pour comparution et l’application de conditions sévères devraient être la norme et non l’exception.

L’incohérence du projet de loi C-5, qui vise à abolir certaines peines obligatoires en matière d’infraction reliées aux armes à feu. Cette dichotomie révèle une déconnexion idéologique totale entre la réalité actuelle de la violence par armes à feu et la vision du gouvernement fédéral.

Un autre élément primordial est la révision de la surveillance des criminels en libération conditionnelle d’une peine de plus de 2 ans de pénitencier. La surveillance de ces criminels est gravement déficiente, en majeure partie à cause du peu de ressources dont disposent les agents de libérations conditionnelles. Ces derniers sont souvent seuls pour effectuer le contrôle d’une quinzaine d’individus hautement criminalisés.

De plus, quand plusieurs crimes graves se produisent dans une souche particulière de crime organisé, ils se voient interdire de visiter leurs clients dans leurs milieux de vie. Ils doivent donc se contenter de les rencontrer à leurs bureaux et uniquement se fier aux informations que la police veut bien partager avec eux. En complément, les policiers devraient se voir octroyer un pouvoir d’arrestation lorsque les libérés conditionnels enfreignent leurs conditions imposées par la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Nous proposons au gouvernement provincial:

Afin d’améliorer la capacité du système judiciaire face à la situation actuelle, de désigner des procureurs spécialisés en matière de gangs de rue, pour venir supporter le travail des policiers de l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA). Ces procureurs spécialisés pourraient aussi être utiles à l’Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme (EILP).

De prendre des mesures législatives, afin de renforcer, avec rigueur, les conditions de remise en liberté pour les accusés en attente de procès, pour des crimes de violence. La mise en place d’un projet pilote visant à imposer la surveillance électronique qui permettrait de protéger les victimes de proxénétisme pourrait aussi être évaluée. Ces conditions, applicables rigoureusement, pourraient, par exemple : 1) exiger l’interdiction pour l’individu de se trouver en présence d’un autre membre de gang de rue; 2) viser l’imposition d’un couvre-feu; 3) suspendre le permis de conduire; 4) imposer un périmètre et la surveillance électronique.

De supporter politiquement la mise en place d’un système de surveillance rigoureux, qui pourrait être confié à des unités policières désignées, telles qu’ÉCLIPSE au SPVM. Ces unités auraient besoin d’avoir une liberté d’action qui ne manquera certainement pas de froisser une minorité d’idéologues qui ne sont pas en phase avec la très grande majorité de la population, qui pense que les droits des victimes devraient avoir préséance sur les droits des agresseurs utilisant la violence.

Une communauté de citoyens propose des actions concrètes, en prévention et en répression. Il est temps pour les divers paliers de gouvernement de constater l’urgence de la situation et de mettre fin à l’impunité en cas de crimes graves contre la personne.

Communauté de citoyens (es) en action contre les criminels violents (CCACV)

André Gélinas, Sergent-détective retraité du SPVM

Stéphane Wall, Superviseur retraité du SPVM