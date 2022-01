Hydro-Québec : Québec devra changer la loi, prévient le PQ

Si Hydro-Québec souhaite, comme elle le dit, commencer à sélectionner les projets industriels qui lui sont présentés, le gouvernement de François Legault devra d’abord faire abroger la loi qui l’en empêche.

C’est l’avertissement que lance le critique péquiste en matière d’Énergie, le député Sylvain Gaudreault, au ministre de l’Énergie et des ressources naturelles, Jonatan Julien.

«C’est quand même un changement de cap majeur. Au printemps, Sophie Brochu (pdg d’Hydro-Québec) soutenait que la loi l’obligeait à fournir de l’électricité à tous ceux – dont GNL Québec- qui le demandaient. Et là, tout d’un coup, ce n’est plus ça? Je veux bien, mais il faut en discuter, faire les choses de façon transparente.»

Fini le buffet à volonté

Le Journal révélait la semaine dernière que s’estimant incapable de répondre aux besoins de nouveaux projets industriels, Hydro avait entrepris de mettre en garde des promoteurs contre le risque de tenir son électricité pour acquise.

« Il importe, dit une lettre envoyée à une entreprise intéressée par le Québec, que vous fassiez preuve d’une saine prudence dans la mise en œuvre de vos projets tant que ceux-ci ne feront pas l’objet d’une acceptation claire de la part d’Hydro-Québec. »

Or, la Loi sur la Régie de l’énergie stipule qu’Hydro est tenue «de distribuer l’électricité à toute personne qui le demande». Faire autrement, dit M. Gaudreault, «en choisissant par exemple d’exclure des projets, serait contraire à la loi».

Le député de Jonquière précise qu’il ne s’oppose pas d’emblée aux changements qui se dessinent. Il conseille toutefois à la CAQ de ne pas tenter de faire l’économie du dépôt d’un projet de loi.

«Il faut de la transparence. (...) Je pense que c’est le temps d’avoir le point de vue du ministre sur le sujet. (...) Je ne veux pas qu’on se réveille un bon matin avec de nouvelles lignes directrices établies sans consultation ou réflexion publique sur le sujet ».

Julien doit se grouiller

Parmi les critères qui devraient faire partie de la grille d’analyse des projets par Hydro-Québec, le député Gaudreault en mentionne deux, «incontournables»: leur contribution à l’atteinte «de nos cibles de réduction des GES», et leur contribution aux efforts de «diversification de l’économie de nos régions».

Cela dit, le temps presse. Le gouvernement entame actuellement sa dernière session parlementaire avant le déclenchement des prochaines élections, à l’automne.

Pour aboutir, tout le processus législatif -incluant l’audition des groupes et l’étude détaillée- devrait être complété avant que ne se termine l’actuelle session parlementaire, à la fin juin.

«C’est faisable, croit Sylvain Gaudreault. Mais il faudra pour ce faire que le ministre (Jonatan Julien) sorte de sa caverne et se grouille. Ce n’est qu’ensuite qu’on pourra entrer en commission parlementaire, entendre le point de vue d’Hydro et d’autres groupes, et entamer l’étude détaillée. On est capable, en autant qu’il y ait une volonté ministérielle en ce sens.»

