Le directeur national de santé publique fera le point sur la COVID-19 demain

Première depuis le début de la pandémie de COVID-19: le directeur national de santé publique du Québec tiendra un point de presse distinct du gouvernement, jeudi à 15h.

Accompagné de la présidente-directrice générale par intérim de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), Michèle de Guise, et de la conseillère médicale stratégique senior de la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Marie-France Raynault, Luc Boileau fera le point sur les dernières données de la COVID.

Mardi, M. Boileau annonçait son intention de tenir des points de presse distincts de ceux du gouvernement.

François Legault avait ajouté qu’il y avait des avantages et des inconvénients aux points de presse conjoints et distincts.

Rappelons que le Québec comptait mercredi 3270 malades dans ses centres hospitaliers, dont 252 patients aux soins intensifs.

