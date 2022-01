Le maire de Sainte-Brigitte-de-Laval décède moins de trois mois après son élection

Le maire de Sainte-Brigitte-de-Laval, Alain Dufresne, est décédé subitement mardi soir.

Son décès inattendu, moins de trois mois après son élection, crée une onde de choc au sein du personnel de cette municipalité de plus de 8 000 habitants, au nord de Québec. Il laisse dans le deuil sa femme, ses quatre enfants et ses 10 petits-enfants, nous a confirmé la Municipalité.

«La Ville tient à souligner son implication et son dévouement et souhaite exprimer ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches», a-t-on réagi, soulignant le parcours de ce citoyen «engagé» auprès de sa communauté.

La COVID-19 n'a absolument rien à voir avec sa mort, nous a-t-on par ailleurs confirmé.

Alain Dufresne avait été conseiller municipal auparavant, entre 2013 et 2017. Il était propriétaire d’une entreprise spécialisée dans le domaine de l’éclairage à Beauport et avait notamment obtenu plusieurs contrats d’envergure dans les dernières années, notamment pour le Méga Parc des Galeries de la Capitale et le Club Med dans Charlevoix.

M. Dufresne avait remporté le scrutin avec près de 52 % des voix, en novembre dernier, devant le maire sortant Carl Thomassin. La fille de M. Dufresne, Michèle, a également décroché un poste au conseil municipal lors du même scrutin. Elle est actuellement mairesse suppléante.

Rappelons que trois membres de la famille Dufresne s’étaient présentés aux récentes élections, une situation inusitée qui avait même fait l’objet d’un reportage dans nos pages.

En entrevue, Alain Dufresne, avait alors raconté ses problèmes de santé des dernières années, son combat contre le cancer et sa greffe du foie. Il se sentait désormais en pleine forme pour revenir en politique active et disait se lancer dans la course à la mairie pour «aider les gens». Il s’était alors dit fier de la candidature de sa fille et de son fils Louis.

Les drapeaux de l’hôtel de ville et des édifices municipaux seront mis en berne. Les détails seront communiqués plus tard concernant la cérémonie visant à lui rendre hommage.

À VOIR AUSSI