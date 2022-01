Les Blackhawks entament leur recherche d’un nouveau DG

Les Blackhawks de Chicago rencontreront des candidats potentiels pour leur poste vacant de directeur général à partir de la semaine prochaine.

C’est ce qu’a indiqué le chef de la direction du club, David Wirtz, dans un communiqué publié mercredi.

«Lors des six dernières semaines, notre état-major a pris le temps d’évaluer tous les aspects et les structures de notre département des opérations hockey. Cet exercice a révélé que nous avons énormément de talent à l’interne, en plus de révéler certains éléments où nous devons nous améliorer pour devenir plus compétitifs», a-t-il révélé.

«La prochaine étape est de trouver le bon leader et nous allons commencer à joindre des candidats potentiels pour le poste de directeur général», a ajouté Wirtz.

Rappelons qu’en octobre dernier, le DG Stan Bowman a remis sa démission aux Blackhawks dans la foulée des révélations d’une enquête indépendante concernant des allégations d’agressions sexuelles commises par l’ancien spécialiste de la vidéo du club Brad Aldrich sur deux joueurs, dont l’ancien espoir des «Hawks» Kyle Beach.

Le fils du légendaire entraîneur Scotty Bowman a occupé les fonctions de directeur général de la formation de Chicago pendant près de 12 saisons. Le détenteur de trois bagues de la coupe Stanley a été blâmé pour avoir tenté d’étouffer l’affaire pendant que son équipe était au cœur de son parcours victorieux de 2010.

Depuis son départ, Kyle Davidson occupe les fonctions de DG par intérim. Dans sa missive, Wirtz a précisé que l’Ontarien sera l’un des candidats rencontrés pour le poste vacant.