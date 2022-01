Nord Stream 2 crée une filiale en Allemagne, son approbation encore en suspens

L’opérateur du nouveau gazoduc controversé germano-russe Nord Stream 2 a annoncé mercredi la fondation d’une filiale en Allemagne dans l’espoir de faire avancer son approbation par les autorités allemandes, actuellement bloquée.

Ce gazoduc, construit, mais pas encore mis en service, pourrait être visé par des sanctions occidentales en cas d’invasion de l’Ukraine.

«Nord Stream 2 AG a fondé une filiale allemande Gas for Europe GmbH» qui devient «propriétaire et exploitant» du tronçon de 54 kilomètres du gazoduc situé dans les eaux territoriales allemandes et de sa station d’arrivée à Lubmin, au bord de la Mer Baltique, selon un communiqué de l’opérateur logé à Zoug, en Suisse.

En novembre, l’Agence fédérale allemande des réseaux (Bundesnetzagentur) avait bloqué la procédure de certification du projet tant que manquerait une filiale de droit allemand et opérationnelle.

Contactée mercredi, l’agence a confirmé à l’AFP que le processus restera suspendu «jusqu’à ce que le transfert des principaux actifs et ressources humaines à la filiale soit achevé» et les documents vérifiés.

«Nous ne sommes actuellement pas en mesure de prédire quand la procédure pourra être reprise», ajoute cette source.

Le chantier Nord Stream 2 est terminé et le remplissage du gazoduc a commencé côté russe, où les autorités sont impatientes de voir l’Allemagne débloquer les autorisations pour entamer des livraisons vers ce pays.

Or, la crise ukrainienne avec la Russie vient compliquer le dossier et le nouveau gouvernement allemand se retrouve sous pression.

Il est notamment soupçonné de vouloir ménager le partenaire russe, avec lequel il a mené l’important chantier du gazoduc Nord Stream 2. Berlin a néanmoins laissé entendre que le projet pourrait être stoppé en cas d’agression contre l’Ukraine.