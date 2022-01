Nouveau président

L’actuel président-directeur général de la Fédération des Chambres de commerce du Québec, Charles Milliard (photo), est récemment devenu président du conseil d’administration de la Fondation du Cégep de Lévis. Natif de Lévis, il entend ainsi redonner à son ancien cégep et aussi d’apporter sa contribution dans le monde de l’éducation. Diplômé du cégep de Lévis, Charles Milliard a obtenu un baccalauréat en pharmacie de l’Université Laval, puis une maîtrise en management de HEC Montréal. Il a travaillé au sein du groupe Uniprix de 2002 à 2016, gravissant les échelons jusqu’à devenir le vice-président exécutif du groupe. Pendant deux ans, avant d’accepter la présidence de la Fédération des Chambres de commerce du Québec, il a agi à titre de vice-président – Stratégie et marketing du Cabinet de relations publiques National. Il connaît également fort bien l’univers des médias, ayant animé des chroniques à la télé et à la radio entre 2008 et 2012. La Fondation du Cégep de Lévis attribue chaque année des bourses à plus de 100 étudiants.

Nouveau directeur des études

Photo courtoisie

Le Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF) a entériné la nomination de Marc Rochette (photo) au poste de directeur des études. Monsieur Rochette œuvre depuis plus de 25 ans dans le milieu collégial, d’abord à titre d’enseignant, puis à titre de directeur adjoint des études au cégep Garneau et, jusqu’à tout récemment, à titre de directeur des études au cégep de Baie-Comeau. Il détient un baccalauréat et une maîtrise en Études françaises et a également complété un microprogramme de 2e cycle en administration publique. Outre ses compétences en gestion et son expérience professionnelle, monsieur Rochette s’est démarqué par son sens politique, son esprit de synthèse et son humanisme. Son arrivée au CNDF est prévue pour le 7 février.

Une entente qui tient la route

Photo courtoisie

La Corporation Mobilis est heureuse d’annoncer le renouvellement, pour une 3e année, de son entente de partenariat avec la Banque Scotia en tant que collaborateur du Mois du Salon de l’auto. Bien que la présentation du Salon de l’auto 2022 ait été annulée, le Mois du Salon de l’auto se déroulera tout au cours du mois de mars 2022. Les adeptes d’automobile et de concours auront l’opportunité de visiter la plateforme Web qui débordera de contenu inédit. Plusieurs nouveautés seront annoncées au cours des prochaines semaines. Sur la photo, Sylvie Gagnon, directrice des ventes et cheffe de marché, région du Québec, Banque Scotia.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 26 janvier 1952. Première démonstration publique de l’ordinateur EDVAC ( EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) l’un des tout premiers ordinateurs électroniques qui opère en mode binaire contrairement à son prédécesseur l’ENIAC, qui opérait en décimal.

Anniversaires

Photo courtoisie, Getty Images

Wayne Gretzky (photo), 20 saisons dans la LNH (Oilers, Kings, Blues et Rangers), 61 ans... Louis Leblanc, ex- joueur de la LNH (1er choix des Canadiens en 2009), 31 ans... Vince Carter, joueur de basketball retraité après une carrière de 22 ans dans la NBA, 45 ans... Ellen DeGeneres, comédienne, actrice et animatrice de télé (Ellen), 64 ans... Michel Sardou, chanteur français (Les Vieux mariés) 75 ans... Claude Héroux, producteur québécois de télé, 80 ans.

Disparus

Photo d'archives, AFP

Le 26 janvier 2020 : Kobe Bryant (photo) 41 ans, joueur légendaire de basket-ball qui a connu une carrière de vingt saisons dans la NBA, toutes disputées avec les Lakers de Los Angeles... 2020 : Michou (Michel Georges Alfred Catty), 88 ans, directeur de cabaret français... 2019. Michel Legrand, 86 ans, célèbre créateur des thèmes des films Les Parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort... 2019 : Gérard « Gerry » Plamondon, 95 ans, dernier survivant parmi l'équipe du Canadien ayant gagné la coupe Stanley en 1946... 2017 : Raynald Guay, 83 ans, député de Lévis au sein du parti libéral du Canada, de 1963 à 1980... 2017 : Mike Connors, 91 ans, alias Joe Mannix dans la série américaine Mannix...2017. Jacques Bourgault, 77 ans, sculpteur de St-Jean-Port-Joli... 2016 : Roger Samson, 73 ans, président-fondateur du Manic de Montréal, l’ancêtre de l’Impact... 2012 : Paul-André Asselin, 88 ans, pianiste, compositeur et musicographe... 2011 : Gladys Horton, 65 ans, chanteuse américaine co fondatrice et leader vocal du groupe féminin The Marvelettes... 2007 : Lorne « Gump » Worsley, 77 ans, gardien de but qui a disputé 21 saisons dans la LNH... 2008 : Christian Brando, 49 ans, le fils de l'acteur de légende Marlon Brando... 1993 : Jeanne Sauvé, 70 ans, 23e Gouverneure générale du Canada, de 1984 à 1990, première femme à occuper ce poste.