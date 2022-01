Owen Power: après les Jeux de Pékin, la LNH?

S’il le désire, Owen Power pourrait amorcer son parcours dans la Ligue nationale de hockey (LNH) dès cette saison.

Les Sabres de Buffalo, qui l’ont sélectionné avec le premier choix du dernier repêchage, aimeraient que le défenseur de 19 ans fasse le saut dans la meilleure ligue de hockey au monde quand il aura terminé ses autres obligations.

Au cours du prochain mois, Power tentera de remporter l’or aux Jeux olympiques avec la formation canadienne. Il participera ensuite à la fin de saison et aux séries éliminatoires de la NCAA, avec l’Université Michigan.

«Owen remplit les attentes que nous avions lorsque nous l'avons repêché. C'est un hockeyeur qui peut jouer de grosses minutes au plus haut niveau et dans toutes les situations», a déclaré le directeur général des Sabres, Kevyn Adams, dont les propos ont été traduits par le site internet de la LNH.

«Nous avons déjà eu ces discussions et nous sommes très excités», a ajouté le DG sur la possibilité que l’arrière rejoigne son club avant la fin des hostilités en 2021-2022.

Un joueur dominant

Il est difficile de dire si Power est prêt à évoluer dans la LNH, mais le gaucher a dominé partout où il a joué cette saison. Dans le circuit universitaire américain, il a récolté 26 points en 24 rencontres jusqu’à maintenant. Cela représente un sommet chez les défenseurs de la NCAA.

Power a également été spectaculaire pendant les deux matchs qu’il a pu jouer au Championnat du monde de hockey junior, avant que celui-ci ne soit annulé en raison de la COVID-19. Il est d’ailleurs devenu le premier arrière de l’histoire du Canada à réaliser un tour du chapeau pendant une partie de ce prestigieux tournoi.

«Ça en dit long à propos d'Owen, sur qui il est et sur sa maturité, a affirmé Adams. Owen connaît très bien son propre jeu, ce qu'il fait de bien et ce qu’il doit travailler. Chaque fois que je vais le voir jouer et que je lui parle après le match, il me donne immédiatement un compte-rendu de ses performances. "J'aime ce que j'ai fait à tel moment, je pense que je dois faire mieux dans telle autre situation." C'est impressionnant de voir ça à un si jeune âge.»

Pas trop de pression

Visiblement sous le charme de Power, le DG des Sabres ne veut toutefois pas que son espoir se mette déjà de la pression en pensant à la LNH.

«Je ne veux pas faire trop de spéculation parce que je pense qu'il est important pour lui de se concentrer sur le moment présent, a dit Adams. Je ne veux absolument pas le distraire. Ultimement, il sait où il veut se retrouver. Nous savons ce que nous attendons de lui et nous avons eu ces discussions dans le but de nous préparer. Nous allons attendre pour la suite.»

La suite, ou plutôt l’amorce du parcours professionnel de Power, elle arrivera probablement en avril prochain. Si l’on se fie à l’enthousiasme d’Adams, le contrat du natif de Mississauga est déjà prêt.

«Ce joueur est le reflet du genre de personne que l'on veut voir chez les Sabres de Buffalo et dans notre vestiaire. Des gens qui se présentent chaque jour et qui veulent être meilleurs», a clamé le directeur général.

