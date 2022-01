«Papa Wemba»: un premier extrait pour Pierre Kwenders

Pierre Kwenders met l’eau à la bouche de ses admirateurs en dévoilant le premier extrait de son opus à paraître le 29 avril prochain.

La pièce «Papa Wemba» va figurer sur l’album «José Louis and the Paradox of Love», prochain effort studio de l’auteur-compositeur-interprète d’origine congolaise, qui est aussi musicien et DJ. Celui-ci comprendra 13 pièces.

On parle d’un projet de longue haleine, enregistré sur une période de quatre ans et dans plusieurs villes. L’artiste, qui chante et rappe en lingala, français, anglais, tshiluba et kikongo sur son prochain album s’est entouré de collaborateurs comme Win Butler, le chanteur d’Arcade Fire, ainsi que Michael Brun, BRANKO, King Britt, Ngabo, Sônge, anaiis, Babel Bukasa, Uproot Andy et le Africa Intshiyetu Choir.

Hommage au «King of Rumba Rock»

Pierre Kwenders souhaite rendre hommage à son pays d’origine ainsi qu’aux gens qui l’ont marqué depuis qu’il fait de la musique. La chanson «Papa Wemba» et le vidéoclip qui l’accompagne sont, a-t-on expliqué mercredi, un hommage au regretté Papa Wemba, qui était le «King of Rumba Rock» et un pionnier du mouvement sous culturel La Sape.

«Il a été appelé le roi de la rumba congolaise, Papa Wemba a également été l’une de mes idoles et de mes plus grandes inspirations, a dit Pierre Kwenders. Il a ouvert la voie à tant d’artistes et a amené la rumba congolaise à un autre niveau. Son décès en 2016 a été dévastateur pour tous les amateurs de rumba. J’ai su dès ce jour que je voulais lui rendre hommage. Ce vidéo est un clin d’œil à son essence et son élégance. Étant l’un des pères fondateurs de La Sape, j’ai voulu que ce vidéo mette en valeur la beauté et le “swag” comme le ferait Papa Wemba. Faire équipe avec le réalisateur Daniel Amoakoah était un rêve devenu réalité. Je savais qu’il donnerait vie à la vision.»

Pierre Kwenders organisait ce mercredi, à Kinshasa, sa ville natale du Congo, le lancement de «Papa Wemba» à l’occasion d’une soirée au Bar À Vins de la Commune de Gombe.

