Puis-je me fier à cet homme?

J’ai toujours eu du mal à choisir mes amoureux, et même rendue à 42 ans, j’en ai encore. M’étant séparée pendant la pandémie d’un homme avec qui je vivais depuis trois ans, je ne savais plus trop vers quoi me tourner pour me remettre en couple, vu que ma vie sociale était quasiment à zéro. Grâce à une amie, j’ai fait la connaissance d’un bel homme, dans la cinquantaine, qui n’a pas d’enfants, et qui se promenait sur les sites de rencontre à la recherche d’une jeune de 30 ans. Mais dès notre première rencontre, il me dit avoir senti l’appel de l’amour avec moi. Le problème, c’est qu’il continue à se proposer sur les sites en dépit de notre aventure. Croyez-vous qu’il soit sincère ?

Amoureuse inquiète

Libre à vous de réagir en conséquence, mais un homme dont l’engagement est aussi volatil que ça, ne mérite pas, selon moi, que vous lui fassiez confiance.