Reitmans lancera un nouveau marché en ligne

Le détaillant montréalais de vêtements Reitmans a annoncé mercredi qu’il allait élargir son offre en ligne avec le lancement du site transactionnel RCL Marché en automne prochain.

En plus des trois grandes marques Reitmans, Penningtons et RW&CO déjà existantes, RCL Marché proposera des produits venant d’autres marques partenaires grâce à la plateforme Mirakl.

«Au cours des dernières années, nos activités de commerce électronique ont connu une croissance exponentielle et RCL Marché transformera encore davantage la façon dont nos clients magasinent en ligne», a déclaré par voie de communiqué Jackie Tardif, présidente de la marque Reitmans et marraine de direction du projet RCL Marché.

Cette nouvelle plateforme s’inscrit dans un objectif d’expérience d’achat sur mesure, tout en ajoutant de nouveaux choix de produits en dehors des vêtements, tels que des chaussures, des produits de beauté, des accessoires, voire des articles pour la maison.

Le détaillant montréalais est ainsi à la recherche de partenariats avec des marques canadiennes ou mondiales qui souhaiteraient se joindre au projet. Ces vendeurs peuvent d’ores et déjà déposer leur candidature auprès de Reitmans.

«Travailler en partenariat avec des marques qui partagent nos valeurs sera de la plus haute importance pour nous; nous sommes déterminés à assurer une conduite responsable des affaires et des principes d'approvisionnement éthique. Nous offrons un service fiable et loyal et nous chercherons des partenaires qui respectent également ces normes élevées», a indiqué Jean-François Fortin, vice-président, Planification et allocation, et coresponsable du projet RCL Marché.

La nouvelle survient près de deux semaines après l’annonce de la fin de la procédure de restructuration de Reitmans et le versement de 95 millions $ aux créanciers.

Rappelons que l’entreprise exploite un réseau de 241 Reitmans, 93 Penningtons et 78 RW&CO.