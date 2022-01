Sélection des projets chez Hydro: transparence, s.v.p.!

Grosse nouvelle! Nous apprenons qu’Hydro-Québec choisira désormais les grands projets qu’elle pourra approvisionner à l’avenir. J’ai un petit message au ministre de l’Énergie, Jonatan Julien: vous ne ferez pas ça seul avec Sophie Brochu derrière des portes closes!

La population doit réaliser qu’il s’agit d’un changement de cap majeur. En effet, Hydro-Québec nous avait habitués à travailler selon la logique du premier arrivé, premier servi, quitte à ce que cela conduise à des choix absurdes – comme envisager de fournir de l’énergie renouvelable pour liquéfier du gaz naturel, tel que le proposait GNL Québec! Heureusement, le gouvernement Legault a eu son épiphanie et n’a pas autorisé ce projet digne du siècle dernier.

Je soupçonne que cette décision de ne pas acquiescer à tous les projets n’est motivée que par un constat bête et brutal: Hydro-Québec a reçu des projets représentant plus de 10 000 MW de puissance, alors que sa capacité installée totalise 37 231 MW. Ajoutez à cela les contrats d’exportation conclus avec les États-Unis et la hausse de la demande due à l’électrification des transports: on voit bien qu’il est impossible de répondre à tous les projets.

Mais attention! Compte tenu de la culture organisationnelle de la société d’État (souvenez-vous du règne de Thierry Vandal), ce serait une erreur de la laisser rédiger des «lignes directrices» en catimini avec le gouvernement afin de déterminer, parmi les projets reçus, ceux qui pourront être autorisés.

Il faut donc de la transparence, c’est-à-dire que les critères soient établis en concertation avec les élus de l’Assemblée nationale. Mais ce n’est pas tout! Si nous voulons que cette réforme devienne une bonne nouvelle, il faut aussi qu’elle réponde impérativement à ces deux valeurs:

Conformité avec l’atteinte des cibles gouvernementales de gaz à effet de serre (GES) de 2030 et la carboneutralité pour 2050; Soutien à la diversification économique structurante pour les régions du Québec.

Derrière des portes closes?

Est-ce que le ministre Jonatan Julien partage cette vision? Il faut qu’il le dise sans délai. La réforme annoncée est trop importante pour que le ministre responsable reste un jour de plus dans sa caverne. Il doit répondre immédiatement à un certain nombre de questions afin que les Québécois et les Québécoises aient un juste portrait des ambitions d’Hydro-Québec.

Notamment:

Est-ce que la loi actuelle sur la Régie de l’énergie peut réellement permettre cette sélection de projets, alors qu’elle oblige actuellement Hydro-Québec à distribuer l’électricité à tout consommateur qui en demande?

Quel sera l’équilibre entre l’utilisation de nos ressources hydroélectriques pour atteindre nos cibles de réduction de GES et celle à des fins industrielles et de création d’emplois au Québec par rapport aux exportations vers les États-Unis?

Quelles seront les prochaines sources de production d’énergie renouvelable (hydroélectricité, éolien, solaire) pour répondre à la hausse de la demande interne, aux contrats d’exportation et à l’immense défi de la décarbonation de l’économie, et quel en sera le prix pour les consommateurs?

Quelle place accordera-t-on à l’efficacité énergétique et au stockage d’énergie dans cette vision?

Hydro-Québec garde-t-elle une mainmise publique sur les nouveaux développements, ou les producteurs privés d’énergie pourront-ils alimenter d’éventuels grands projets? Si oui, à quelles conditions?

Loin d’être banal, ce réalignement pose de grandes questions. Mais il est surtout l’occasion pour Hydro-Québec et le gouvernement de réellement faire de la transition énergétique une priorité pour le Québec. Désormais, ce sont les critères environnementaux qui doivent guider les choix. Assurons-nous que la société d’État assumera un leadership permettant au Québec d’atteindre l’ensemble de ses objectifs tout en devenant un modèle international dans la transition énergétique verte, juste et responsable.

Sylvain Gaudreault, député de Jonquière

Porte-parole du Parti Québécois en matière d’énergie et de lutte contre les changements climatiques

Auteur de Pragmatique. Quand le climat dicte l’action politique, Somme toute, 2021