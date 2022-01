«Star Académie»: Des candidats confinés, mais occupés!

Confinés dans leur chambre d’hôtel depuis plus de dix jours, les 19 candidats de Star Académie ne sont pas laissés à eux–mêmes. Toute l’équipe de l’émission est mobilisée pour les aider à retrouver la forme, travailler leur voix, se divertir et, surtout, garder le moral.

• À lire aussi: Le rêve éveillé de William Cloutier

«La santé des candidats est bonne, a rassuré Jean-Philippe Dion, producteur de l’émission, en entrevue mardi après-midi. À partir du milieu de la semaine, plusieurs terminent leur isolement. Il y a encore des petites traces d’effets négatifs, mais on a installé des humidificateurs pour les aider à se rétablir complètement.»

Il est conscient que le second report du premier Variété a porté un coup difficile sur le moral des candidats, mais rien n’a été négligé pour leur apporter tout le support nécessaire.

«Outre le soutien de psychologues professionnels, toute l’équipe de Star Académie s’est mobilisée et s’est sentie solidaire envers les candidats. Même chose du côté de TVA. Denis Dubois m’a appelé pour savoir ce qu’il était possible de faire pour eux», a poursuivi M. Dion en faisant allusion au vice-président responsable des contenus originaux chez TVA.

Un camp de vacances virtuel

Une foule d’activités ont été organisées pour les candidats par les deux membres de la production qui résident avec eux à l’hôtel. «Ils sont autant des psychologues, des animateurs de camp que des préposés. Ils font tout en leur pouvoir pour les aider.»

Au programme des derniers jours, toujours en virtuel, des séances de yoga, des jeux en ligne, un atelier musical avec Gregory Charles, des ateliers de chant avec Marie-Ève Riverin, la coach vocale de l’émission, une dégustation de crème glacée de Coaticook, des Instagrams live, le visionnement du documentaire sur Lara Fabian, etc.

Plusieurs d’artistes ont aussi envoyé des messages vidéo pour les encourager, de Guylaine Tremblay à Vincent Vallières, en passant par Luce Dufault, Mélanie Boulay, Geneviève Jodoin et Joe Bocan.

«Ceux qui ont terminé leur isolement ont aussi eu une soirée cinéma privée, a révélé le producteur. Les films Séville nous ont offert «L’arracheuse de temps», le film de Fred Pellerin. Ils ont aussi fait du zumba, et l’activité qu’ils ont le plus aimé est certainement le bingo musical.»

Le seul moment où ils pouvaient sortir de leur chambre était pour aller prendre une marche à l’extérieur, chacun leur tour et sans se croiser.

Nouveau départ

Dès samedi, les candidats vont retrouver le grand plateau de «Star Académie» aux studios Mels de Saint-Hubert pour les répétitions.

«Comme on a interrompu la production au lendemain du pilote, il y avait des ajustements à faire sur la mise en scène, les lumières, la musique... On reprend donc ces notes de réalisation avec Jean-François Blais. On va ajuster le tout samedi, sans les artistes invités, et à partir de dimanche matin, on répète le show au complet.»

Sur les 19 candidats, seuls quinze vont intégrer l’Académie dimanche soir, et vivre le rêve de leur vie. Pour les autres, un suivi sera assuré par la production.

«Notre équipe reste toujours présente lorsqu’un candidat part. On ne les lâche pas dans la nature. S’il y en a un qui a besoin d’un accompagnement plus serré, quelqu’un peut aller dormir à l’hôtel avec lui. Ensuite, vu ce qu’ils viennent de vivre, Productions Déferlantes regarde pour offrir un dédommagement aux candidats qui ne seront pas pris dimanche soir. On veut être sûr qu’ils peuvent payer leurs comptes et qu’ils ne soient pas mal pris», a assuré Jean-Philippe Dion.

À voir aussi