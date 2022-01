Tramway de Québec: 1584 arbres abattus le long du parcours

La Ville de Québec confirme que 1584 arbres seront abattus tout au long du parcours du futur tramway, mais elle espère pouvoir faire baisser ce chiffre à la suite d’un dialogue avec les citoyens. On promet également de compenser les pertes en plantant 20 arbres pour chaque arbre disparu.

Il s’agit là d’un des faits saillants de la deuxième journée de «mise à jour» sur le mégaprojet réalisée mercredi matin par le maire Marchand. Ce dernier a insisté sur le fait que la Ville tient à protéger les arbres et qu’elle n’est pas «en démarche mercantile» sur cet enjeu.

«Il y a quelques œufs à casser pour faire cette omelette-là», a laissé tomber Bruno Marchand en insistant sur les avantages environnementaux du futur tramway.

Sur le chiffre de 1584 arbres, l’administration Marchand précise que 417 sont des arbres et des arbustes «remplaçables» (1 à 14 cm) et que 324 sont des frênes d’ores et déjà condamnés par l’agrile du frêne.

En chiffres absolus, la plantation de 20 arbres pour compenser chaque arbre abattu se traduira par l’ajout de 30 000 arbres. Le type d’arbres ajoutés sera connu plus tard.

Protection des boisés

Le nombre d’arbres abattus bouge régulièrement depuis le début du projet. Il y a un an, il était de 1701. Le changement de tracé et l’option retenue d’une «rue partagée» sur une portion de René-Lévesque ont permis de diminuer ce chiffre, a expliqué, le directeur du bureau de projet, Daniel Genest.

La municipalité promet également de protéger au maximum les boisés qui se trouvent tout au long du parcours de 19,3 km. Pour les boisés Chaudière, Rochebelle et Lacerte, on prévoit ainsi le «reboisement, conservation ou restauration d’une superficie équivalente à proximité de celle retirée».

On précise également que «la Ville prendra en charge tous les travaux de foresterie requis avant la construction du tramway, comme l’entretien des arbres, la transplantation, l’élagage et l’abattage».

Des rencontres citoyennes dans les prochaines semaines

La Ville a également détaillé les moyens utilisés pour rejoindre les citoyens, qui seront déployés dès maintenant. Maude Mercier Larouche, membre de l’exécutif attitrée au projet de tramway, a qualifié de «beau défi» la communication avec les citoyens dans le contexte où l’appui populaire est à son plus bas, avec 4 personnes sur 10, qui sont en faveur, selon un récent sondage. La conseillère a indiqué qu’elle-même sera présente sur les chantiers, «avec mon casque et mes bottes».

Cet hiver et ce printemps, la Ville entame la tournée Le tramway près de chez vous, qui fera le tour des 13 quartiers traversés par le tramway. En 2022, sept activités de participation citoyenne seront organisées pour engager les citoyens dans l’aménagement de leur quartier.

La Ville déploiera des bureaux d’information sur chantier, et nommera des agents d’information dédiés au tramway au 311 afin de répondre aux questions et préoccupations des citoyens.

À partir du printemps, une exposition itinérante qui explique les tenants et aboutissants du tramway se déplacera dans les installations de la Ville, dans les bus d’information et dans les cégeps et universités. De plus, des rencontres de secteurs auront lieu aux quatre coins de Québec.

D’autre part, le maire Marchand a glissé un mot sur la nécessaire deuxième phase du tramway. Il a identifié quatre secteurs prioritaires : Charlesbourg, Lebourgneuf, l’aéroport de Québec et la Gare du Palais.

