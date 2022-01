Trois acteurs québécois nommés aux Césars

Les acteurs québécois Sylvain Marcel et Danielle Fichaud ont décroché des nominations à la cérémonie des Césars, en France, pour leurs performances respectives dans la comédie dramatique Aline. Xavier Dolan est aussi en lice pour un prix grâce à son rôle dans le film Illusions perdues.

C’est d’ailleurs le drame d’époque Illusions perdues, une adaptation du roman de Balzac réalisée par le cinéaste français Xavier Giannoli, qui domine les nominations avec 15 citations. Le Québécois Xavier Dolan a été retenu dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

La comédie Aline, librement inspirée de la vie de Céline Dion, fait aussi bonne figure avec 10 nominations. Sa créatrice, la comédienne française Valérie Lemercier, est en lice pour les prix de la meilleure actrice et de la meilleure réalisation, tandis que les Québécois Sylvain Marcel et Danielle Fichaud figurent parmi les finalistes pour les prix de meilleur acteur et meilleure actrice dans un second rôle.

La 47e cérémonie des Césars aura lieu le 25 février, à Paris.

