Un cas de chiot atteint de la rage inquiète en Montérégie

Un cas de chiot atteint de la rage qui provenait du Grand Nord avant d’être adopté en Montérégie alarme l’Ordre des vétérinaires du Québec qui rappelle aux familles d’accueil d’un nouvel animal d’être vigilant.

« C’est toujours inquiétant et achalant, parce qu’on sait que c’est une maladie mortelle. Une situation comme ça, c’est toujours un signal d’alarme », indique Gaston Rioux, président de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec.

Le 4 décembre dernier, une famille de la Montérégie a adopté un chiot de 4 mois, originaire du Nunavik. Seul survivant de sa portée, il semblait être en parfaite santé, précise le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) dans un communiqué.

Pourtant, quelques semaines plus tard, le chien a commencé à souffrir de fièvre, de diarrhée et de problèmes neurologiques atypiques, si bien qu’il a dû être euthanasié rapidement, le jour de Noël. L’autopsie a révélé qu’il souffrait de rage.

Rare, mais dangereux

Il s’agissait du cinquième chien rabique provenant du Nord-du-Québec depuis 2012, selon les chiffres de la MAPAQ.

Mais même si les cas de rage chez un animal domestique sont plutôt rares, il ne faut toutefois pas prendre la maladie à la légère puisqu’elle peut se transmettre à l’humain par la salive de l’animal.

Le problème, c’est qu’une fois que les symptômes apparaissent, il est déjà trop tard. Certains traitements peuvent toutefois aider à prévenir la maladie avant qu’elle ne se développe.

D’ailleurs, 17 personnes qui ont été en contact avec le chiot ont dû subir un traitement préventif.

« Il y a un potentiel de 10 jours où il peut mordre et être contagieux sans signe clinique, précise le vétérinaire. Et avant que l’animal développe des symptômes, ça peut prendre 6 mois. »

Or, pendant que les chiots partent comme des petits pains, l’Ordre martèle qu’il faut vacciner adéquatement ses animaux et demeurer vigilant aux moindres changements de comportement, surtout venant d’un nouvel arrivant. Un chien atteint de rage peut, par exemple, présenter de la paralysie, avoir de la difficulté à se nourrir ou saliver beaucoup.

Chiots d'ailleurs

Si les chiens provenant du Grand Nord sont mis sur la sellette, c’est parce que la rage terrestre y est encore endémique, notamment chez le renard.

Mais « il ne faut pas penser que tous les chiens du grand nord ont la rage, ni que s’ils ne viennent pas du Nord, il n’y a pas de risques. Il faut juste conscientiser les gens à la réalité, sans paniquer », indique Pierre Bourbonnais, directeur général de la SPCA Roussillon.

Dans les refuges, les chiens qui proviennent de régions éloignées ou d’autres pays sont placés plus longtemps en quarantaine et subissent des traitements médicaux et anti-parasitaires plus étendus, ajoute l’instigateur de « Patte Nordique », un programme dédié aux chiens du Grand Nord et à leurs particularités.

♦ En 2021, 11 cas de rages chez des animaux sauvages ont été rapportés au Québec, en plus du chiot de la Montérégie. Au total au Canada, 2 chats et 6 chiens sont décédés de la rage l’an dernier.