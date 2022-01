Vaccination des camionneurs: les PME s’inquiètent des problèmes d’approvisionnement

Les PME craignent que la vaccination obligatoire des camionneurs accentue la hausse des coûts et les problèmes d’approvisionnement, et les pousse encore plus «au bord du gouffre», selon un récent sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Selon le coup de sonde, 81 % des PME se disent préoccupées par l’augmentation des prix, et 70 % sont inquiètes des problèmes d’approvisionnement.

Les répondants craignent ainsi que la vaccination obligatoire des camionneurs imposée aux frontières «[jette] inutilement de l’huile sur le feu» et augmente la pression exercée «sur un système déjà mis à rude épreuve», notamment par les grèves récentes au Port de Montréal, la congestion au Port de Vancouver et l’interruption du transport routier et ferroviaire en Colombie-Britannique en raison des inondations.

Rappelons que le secteur des transports est l’un des plus touchés par les pénuries de main-d’œuvre. En effet, 68 % des transporteurs disent avoir du mal à trouver le personnel dont ils ont besoin.

«Nous voyons déjà que toutes sortes de produits dont on a besoin arrivent avec des retards majeurs. Le gouvernement ne doit pas mettre en place des règles qui créent des obstacles inutiles à la relance des PME. Au contraire, ce qu’il faut, ce sont des politiques qui aideront les PME à faire face aux enjeux actuels», a estimé Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

La FCEI exhorte le gouvernement fédéral de revenir sur sa décision de refuser l’entrée des camionneurs non vaccinés au Canada. Elle avait déjà demandé à Ottawa de faire machine arrière, dans une lettre envoyée le 12 janvier dernier.

Le sondage a été mené en ligne entre le 18 et le 21 janvier 2022 auprès de 3595 membres.

