BOUDREAU, Réjean



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 janvier 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Réjean Boudreau, époux de madame Ghislaine Duclos. Il était le fils de feu madame Jeannette Rochette et de feu monsieur Edmond Boudreau. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).La direction des funérailles a été confié à la maisonL'inhumation aura lieu au cimetière de Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Monsieur Boudreau laisse dans le deuil son épouse Ghislaine Duclos ses enfants Patrick (Élaine Labrecque) et Annick (Robin Roy); son petit-fils Éloi Roy; ses frères et sœurs : feu Céline (Laurent Rodrigue), feu Jean-Yves (feu Jeannine Hamel), feu Raymond (Nicole Caron), feu Gilles (feu Susan Mohan), Monique (Jean Beaudoin), Ginette (René Cayer), feu Gaétan (Hélène Cyr), feu Jean-Claude (feu Gisèle Bouffard), feu André et feu Denis ; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Marie-Blanche (feu Philippe Charron), Thérèse Lachance (feu Jean-Charles Duclos), Lise Vézina (feu René Duclos), feu Omer (feu Carmen Touzin), feu Ludger (feu Gemma Caron), feu Paul Emile (feu Denise Verreault), feu Marie-Rose, feu Germaine (feu William Desbiens), feu Léopold (feu Julienne Duclos) et feu Gisèle (Régent Drolet) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et pour leur dévouement. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca