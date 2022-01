PICHETTE, Jean-Nil



Au CHSLD de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 21 décembre 2021, à l'âge de 74 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jean-Nil Pichette, fils de feu monsieur Jean-Baptiste Pichette et de feu dame Rita Deschênes. Il demeurait à Beaupré, autrefois de Château-Richer. La famille recevra les condoléances au salon de lade 13h à 14hIl laisse dans le deuil sa sœur: Michelle (Yvon Giguère), ses neveux: Enrico Marquis (Carole Lachance) et Dario Marquis, sa nièce: Myriam Marquis, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et parents. Sincères remerciements au Dre Christine Lemay et ses collègues et à l'infirmière Nancy Tremblay et toute son équipe du 2 Rive de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré pour leur dévouement et les bons soins prodigués et grâce à vous il est parti calme et serein. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11000, rue des Montagnards, Beaupré QC G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/