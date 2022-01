FALARDEAU, Sylvie



Au centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 1er janvier 2022, à l'âge de 55 ans, est décédée dame Sylvie Falardeau, fille de feu dame Nicole Tailleur et de feu monsieur Gaston Falardeau. Elle demeurait à Québec. La famille se réunira auLes cendres seront déposées au cimetière Saint-Charles, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, son frère: Guy (Magalie Moreau); ses neveux: Alex et Zach Falardeau; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du centre d'hébergement St-Jean-Eudes, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'Hébergement St-Jean Eudes, 6000, 3e Avenue Ouest, Québec (Québec) G1H 7J5, téléphone: (418) 627-1124, poste 1201, site Internet: www.chsje.com/fondation.