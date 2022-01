THIBAULT, Jean-Claude



À son domicile, le 13 décembre 2021, à l'âge de 81 ans et 3 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Thibault, époux de feu madame Lise Gagnon, fils de feu madame Antoinette Thibault et de feu monsieur Dominique Thibault. Il demeurait à Québec.L'inhumation de ses cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil son fils Pierre (Guylaine) et sa petite-fille Maude. Il était le frère de : Donald (Huguette), feu Liliane (feu Claude) et feu Huguette (Clément). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, tél: 418 527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com.