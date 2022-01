NOREAU, Gisèle Roy



Au Centre d'hébergement Saint- Raymond, le 21 janvier 2022, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédée madame Gisèle Roy, épouse de feu monsieur Doris Noreau. Elle demeurait à Saint-Raymond, autrefois à Neuville.et de là au cimetière de Neuville. Madame Roy laisse dans le deuil ses fils : Serge (Katherine Pope) et Michel (Christine Bélanger). Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Germaine, feu Émilien (feu Marcelle Meehan), feu Donna (feu Monique Paquet), feu Cécile (feu Marc Germain), feu Jeanette (feu Raoul Boilard), feu Gemma (feu Marcel Savard), feu René; feu Olivin Noreau, feu Camille Noreau (feu Eugène Béland), feu Gisèle Noreau (feu Richard Carrier). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Saint-Raymond pour les excellents soins prodigués ainsi qu'à Sylvie Gauthier pour son attention particulière. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, QC, G1S 3G3, www.societealzheimerdequebec.com