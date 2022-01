CÔTÉ, Jean-Marie



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 janvier 2022, à l'âge de 91 ans et 3 mois, est décédé monsieur Jean-Marie Côté, époux de feu madame Élise Bernier, fils de feu madame Alice Desrosiers et de feu monsieur Séverin Côté. Il demeurait à Lévis, autrefois de Rimouski.Il laisse dans le deuil ses enfants: Lisette (Germain Castonguay), Francine, Mireille et Réjean (Danièle Roy); ses petits-enfants: Hélène (Martin-Pierre Tremblay), Martine (Jean-Philippe Guillemette), Steeve, Pier-Luc, Jean-Simon (Amanda Try), Jean-Francois, Olivier (Coralie Buteau), Valérie (Jean-Gabriel Parent), Jérémy (Alyssa Buteau), Melissa (Amaury Attig), Maxime (Anne Legendre), Mélanie (Louis Beaudoin), Michaël et Carole-Ann; ses arrière-petits-enfants: Jean-Léo, Laurie-Anne, Gabriel, Camille, Louis, Romy, Émile, Alyssa, Emryck, Kalya, Zackyel et Elliot; ses frères et sa sœur: Louis-Philippe, André (feu Raymonde Bernier) et Rose; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel du département des soins palliatifs (4e étage) de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (soins palliatifs), téléphone: 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca.