ROUSSIN, Yvan



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 5 janvier 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Yvan Roussin, époux de feu madame Jeannine Lagacé, fils de feu madame Florina Lavoie et de feu monsieur Louis Roussin. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil son fils Benoît (feu Hélène Pelletier); sa petite-fille Marie-Ève Roussin; son arrière-petit-fils Samuel. Il était le frère de: feu Madeleine, Pauline (feu Léopold Boivin), feu Jean-Paul, feu Jean-Aimé et feu André. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, tout particulièrement son ami de longue date Jean-Guy Mainguy. Un sincère remerciement au personnel du 6e étage de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués.