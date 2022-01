GODBOUT, Marcel



Entouré de l'amour des siens, au CHSLD de Ste-Claire-de-Bellechasse, le 16 janvier 2022, à l'âge de 88 ans et 5 mois est décédé, monsieur Marcel Godbout, époux de feu madame Aline Blais, fils de feu monsieur Philippe Godbout et feu madame Florida Nadeau. Il demeurait à Ste-Claire autrefois de St-Gervais-de-Bellechasse.Il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (feu Yvan Asselin), Jocelyn (Lucie Godbout), Marie-Claude (Claude Dufour), Nicole Desharnais (Jacques Nadeau), feu Louise Desharnais; Louise (John Penning); ses petits-enfants: Laurence, Olivier; Marc-André, Maxime; Mélanie, Marie-Ève, feu Pierre-Luc; Sylvain, Marlène; Derek, Garret, Richard; ses 20 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Roméo Godbout (feu Gilberte Labrecque), feu Philippe (feu Blanche Marquis, feu Thérèse Argoin), feu Roger (feu Fernande Roy), feu Lydia (feu Apollinaire Pouliot), feu Fernand (feu Thérèse Goulet), Yolande (feu Michel Boutin), feu Roland (Doris Godbout), feu Gisèle; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Roland Blais (feu Evelyne Turgeon), feu Lionel (feu Rita Pouliot), feu Lorenzo (feu Gisèle Brousseau), feu Georges (feu Béatrice Busque), feu Robert (feu Louise Lawler), feu Gaston (feu Alice Lapointe), feu Germaine, Paul (Claudette Beaudoin). La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Ste-Claire pour les soins et leurs attentions apportées à notre père pendant ces 3 dernières années. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse 80, boul. Bégin Ste-Claire (Québec) GOR 2VO ou par Internet: https//www.cisssca/fondations/fondation-le-rayon-despoir-de-la-mrc-de-bellechasse/. La direction des funérailles a été confiée à la