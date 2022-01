MARTIN, Patricia



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 janvier 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Patricia Martin, conjointe de feu René Côté, fille de feu Robert Martin et de feu Yvonne Cloutier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Evans Joanness (Gérard Martin), feu Linda Joannette, Lise Joannette (Patrick Plante), Daniel Joannette (Annie Sirois), Manon Joannette (Stéphane Maheu), feu Raynald Côté et Nathalie Côté (Dany Boivin); ses petits-enfants : Mélinka Vollant-Côté, Louka Boivin-Côté, Dali-Jade Côté, Trystan Côté, Sonia Joannette (Olivier Courcy), Kim Joannette (Pierre-Olivier Dostie), Jonathan Cayer, Yann Hawey, Bryna Hawey et ses arrière-petits-enfants; son frère et ses sœurs : John (Florence Jérôme), Ramona (Roger Veilleux) et Doreen; ses belles-sœurs de la famille Côté : Pierrette (Claude Isabel) et Claudette, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. L'ont précédée ses sœurs Thérèsa, Brigitte, Bella, Rose et Anita.