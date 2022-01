GIGUÈRE, Donatte Giroux



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 décembre 2021, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédée dame Donatte Giroux, épouse de feu monsieur Gérard Giguère (1928-2013). Née à Québec le 10 avril 1931, elle était la fille de feu dame Avila Lemelin et feu monsieur Eugène Giroux. Elle demeurait à Boischâtel.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil sa sœur Pierrette, son fils adoptif André Duchesne et son neveu Réjean Martel, ainsi que tous ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée: Jeanne, Françoise, Pauline, Ghislaine, Magella, Émilien, Noël et Gilles. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que celui de la Résidence Sainte-Marguerite pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél.: 418-682-6387.