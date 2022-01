HARDY, Madeleine



Au Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières, le 18 janvier 2022, à l'âge de 92 ans est décédée dame Madeleine Hardy, épouse de feu monsieur Fernand Arcand, fille de feu Arthur Hardy et fille de feu dame Rose-Alma Paquet.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Denis et feu Lise; ses petits-enfants: Philippe et Alex ; sa sœur Cécile (feu Maurice Gignac) et son frère Jean-Baptiste (Laurette Blais), ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et amis(es). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs décédés: Henri-Noël (Héléna Masson), Jean-Paul (Solange L'Écuyer), Vincent, Joseph (Thérèse Arcand), Marie-Rose (Roland Naud) et ses beaux-frères et belles sœurs de la familles Arcand. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières pour leurs dévouements et les bons soins prodigués