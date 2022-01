GIROUX, Clermont



À l'IUCPQ de Québec, le 12 janvier 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Clermont Giroux, époux de dame Julie (Julienne) Gagné. Il était le fils de feu dame Amélie Hébert et de feu monsieur Wilbrod Giroux. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil outre son épouse Julie Gagné, ses enfants: Hugues.G et Amélie (Jerry Bourgeois); ses petits-enfants: Francis, Jérémie, Jeanne, Noémie, Alex et Nathan; ses frères et sœurs: Solange (feu Robert Fortin), Serge (Nelson Nadeau), Alain (Nicole Bouchard), feu Norbert Giroux (Jacqueline Fontaine), feu Germain ( Louisette Hayes), feu Nicole (Jean-Yves Fortier),feu Claude, feu Armande (Roland Potvin), feu Lise (feu Antonio Drapeau) et feu Réjean; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagné: feu Herman, Charles-Henri (Johanne Marier), Agathe (Marcel Tremblay), Richard (Line Simard), feu Angelo, Danielle (Clément Bouchard), Robert (Rachelle Simard), Dominique (Maude Lavoie), feu Germain et Omer (Nadia Lavoie); sa filleule et son filleul: Geneviève Tremblay (Alain Tremblay) et Daniel Blouin (Cathia Ayotte); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Il a été confiée àLes cendres de monsieur Giroux seront déposées au cimetière de Ste-Thérèse-de-Lisieux au printemps 2022. La famille remercie tout le personnel du CLSC Orléans de Beauport pour la qualité des soins prodigués et le soutien à la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Site: www.fondation-iucpq.org, téléphone: 418-656-4999