FORGUES, Reynald



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 28 décembre 2021, à l'âge de 85 ans et 4 mois, est décédé monsieur Reynald Forgues, époux de madame Gisèle Nolin, fils de feu madame Jeannette Hallé et de feu monsieur Jean-Charles Forgues. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son épouse Gisèle Nolin; son fils Daniel Forgues (Manon Gosselin); ses petites-filles: Vicky Forgues (Robin Tremblay) et Anne-Sophie Forgues (Jonathan Béland); ses frères et sœurs: feu Marie-Paule (feu Jean-Marie Langelier), feu Huguette (feu Georges Catellier), feu Jean-Guy (Micheline Desroches), Roger et Ginette (feu Hervé Bussières); ses beaux-frères, belles-sœurs de la famille Nolin: Denise (feu Guy Duchesne), feu Monique (feu Claude Ferland), Marcel et Céline (Jacques Plamondon); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel de l'hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués.