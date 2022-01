LEFEVBRE, Patricia Kelly



Pat est décédée paisiblement le 8 janvier 2022 à l'Hôpital L'Hôtel-Dieu de Québec. Elle était fière d'être originaire de la ville de Québec et de Sillery. Elle a été profondément aimée par son mari Jacques André Lefebvre qui est décédé en 2006. Elle avait aussi un frère et des sœurs (également tous décédés); Paul, Ethel, Kay et Veve dont elle était particulièrement proche et avec lesquelles elle partageait un lien spécial. Elle laisse dans le deuil sa nièce bien-aimée Alanna Corrigan, ainsi que ses filleuls Sean et Rory Semerjian qu'elle chérissait comme s'ils étaient ses propres enfants. Pat avait un très bon sens de l'humour et elle aimait rire. Elle a pleinement profité de la vie avec son époux Jacques. Ils étaient souvent en train de socialiser et de se divertir, considérant que c'était un couple qui avait plusieurs amis et qu'ils étaient actifs dans les paroisses de St-Patrick et de St-Stephen. Elle était vraiment une personne incroyable et les membres de sa famille ont été privilégiés qu'elle fasse partie de leur vie. Elle nous manquera pour toujours. Repose en paix Pat, nous t'aimons et que Dieu te protège.